Центризбирком Украины официально объявил Зеленского президентом

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал шоумен Владимир Зеленский

Так, по информации ЦИК, Зеленский набирает 73,22%, действующий украинский лидер Пётр Порошенко — 24,45%.

23 апреля ЦИК Украины завершила обработку всех протоколов: Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

Позднее президент России Владимир Путин , комментируя итоги выборов на Украине, назвал их провалом Порошенко.

Как отмечали в Верховной раде , парламент назначит инаугурацию избранного президента после консультаций с его командой в срок, предусмотренный законом.

Отмечалось, что на объявление результатов выборов Центризбиркому даётся 10 дней, после чего отводится 30 дней на проведение инаугурации.