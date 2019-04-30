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Центризбирком Украины официально объявил Зеленского президентом 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал шоумен Владимир Зеленский.
Так, по информации ЦИК, Зеленский набирает 73,22%, действующий украинский лидер Пётр Порошенко — 24,45%.
23 апреля ЦИК Украины завершила обработку всех протоколов: Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.
Позднее президент России Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, назвал их провалом Порошенко.
Как отмечали в Верховной раде, парламент назначит инаугурацию избранного президента после консультаций с его командой в срок, предусмотренный законом.
Отмечалось, что на объявление результатов выборов Центризбиркому даётся 10 дней, после чего отводится 30 дней на проведение инаугурации.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Центризбирком России , Верховная Рада
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