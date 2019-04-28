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«Тот же Порошенко, но в новой обертке»: Зеленскому дали шанс на контакт с Россией 

Рамблер 35 минут назад
Эксперты объяснили, чем Зеленский отличается от Порошенко.
По мнению политологов, Зеленский пытается демонстрировать отличие от предшественника, противопоставляя свой либерализм его национал-консерватизму.
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При этом Порошенко не прекратил борьбу после неудачи на выборах. Он пытается заставить Зеленского реагировать на последние события, чтобы поймать на ошибках. Но пока это плохо удается экс-президенту, пишет МК.
«Избранный президент комментирует только те темы, которые сам считает нужным. Вместе с тем очевидно, что заявления Зеленского и Порошенко отличаются друг от друга по форме и смыслу. Первый более либерален, а второй играет в национал-консерватора. Зеленский даже дублирует свои сообщения на русском языке», — говорит украинский политолог Алексей Якубин.
Он отмечает, что обращение Зеленского к Путину свидетельствует о готовности к переговорам и восстановлению отношений с Москвой. Порошенко никогда бы не допустил подобного.
«Сейчас у Зеленского есть реальный шанс запустить новый трек во взаимоотношениях с Россией, так как его поддерживает подавляющее большинство избирателей», — резюмирует политолог.
Однако директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Давыдов полагает, что никакие либеральные высказывания не приведут к миру на Донбассе, если не будут подкреплены делом. У Киева есть только один способ прекратить кровопролитие: признать самостоятельность ДНР и ЛНР и начать переговоры с руководством республик.
Давыдов отмечает, что Зеленский все время избегает любой конкретики. С одной стороны, он заявляет, что готов к переговорам с Россией и восстановлению отношений, с другой — повторяет заявления своего предшественника.
«На практике, что бы ни говорил Зеленский, если Киев не предоставит ДНР и ЛНР особый статус и не проведет амнистию, конфликт на Донбассе не закончится. Фактически мы видим того же Порошенко, но в новой обертке. Порошенко тоже говорит о необходимости соблюдения Минских соглашений и сам же их саботирует», — считает Денисов.
Ранее Зеленский выступил против идеи Владимира Путина об упрощенном предоставлении российских паспортов всем жителям Украины. При этом избранный президент подчеркнул, что готов к переговорам по нормализации отношений с Россией. Однако он не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, предоставлять Донецку и Луганску особый статус, закрепленный в Минских соглашениях. Вместо этого он хочет начать против жителей республик информационную войну.
Комментарии28
Украина , В мире
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