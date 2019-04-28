Депутат Рады рассказал, в каком случае Россия нападет на Украину

России появится причина для военного вмешательства, если новый президент Украины попытается задавить Донбасс силой, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Свое мнение политик высказал в видеоролике, размещенном на его YouTube -канале.

Парламентарий также прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Мураев отметил, что у жителей Донбасса и раньше была возможность получить гражданство России.

"В течение года была упрощенная процедура. За пять лет кто хотел — уже получил", — сказал депутат.

Он добавил, что теперь на юго-востоке страны, вероятно, появится больше граждан Украины с российским гражданством.

"А у России появится, наверное, обоснование потом защищать их военным путем, если вдруг решится новый президент, новый главнокомандующий решать этот вопрос военным путем", — заключил Мураев.