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Депутат Рады рассказал, в каком случае Россия нападет на Украину 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Навчання "Козацька воля – 2018"
У России появится причина для военного вмешательства, если новый президент Украины попытается задавить Донбасс силой, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Свое мнение политик высказал в видеоролике, размещенном на его YouTube-канале.
Парламентарий также прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Мураев отметил, что у жителей Донбасса и раньше была возможность получить гражданство России.
"В течение года была упрощенная процедура. За пять лет кто хотел — уже получил", — сказал депутат.
Он добавил, что теперь на юго-востоке страны, вероятно, появится больше граждан Украины с российским гражданством.
"А у России появится, наверное, обоснование потом защищать их военным путем, если вдруг решится новый президент, новый главнокомандующий решать этот вопрос военным путем", — заключил Мураев.
Ранее на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме отреагировал избранный президент страны Владимир Зеленский. Он выразил сомнения, что многие украинцы захотят получить российский паспорт, и посоветовал Москве не тратить зря время, "пытаясь соблазнить" его соотечественников.
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Комментарии3
Украина , Армия , В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада
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