Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?

Еще до президентских выборов на Украине развернулась война силовиков. И чем ближе была победа Владимира Зеленского , тем жестче становилась борьба — рейды и обыски в штабах кандидатов сменились уголовными делами на первых лиц спецслужб. Завершение кампании не остановило, а только обострило противостояние, которое теперь угрожает реформам будущего президента. Как и почему украинские силовики стали жить по принципу «был бы политик, а статья найдется», разбиралась «Лента.ру».

Давний противник

21 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Генпрокуратурой (ГПУ) устроила более 30 рейдов по всей стране с целью раскрыть схемы возможного подкупа избирателей. Это произошло на следующий день после того, как в создании таких схем обвинили действующего президента Петра Порошенко . Однако ГПУ и СБУ устроили обыски не в штабах Порошенко, а у сторонников одного из главных его конкурентов в первом туре выборов, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко

Обыски в штабах кандидатов проводились и ранее, так что этот эпизод мог бы показаться рядовым, если бы не одно «но»: расследование нарушений в области избирательного законодательства — исключительная прерогатива МВД . И чтобы не допустить формального противоречия законам, в СБУ, отвечающей за противодействие иностранным угрозам, заявили о «ведущей роли граждан Российской Федерации » в этом деле. Однако для всех было очевидно, что лояльные Порошенко спецслужбы использовали этот надуманный предлог, чтобы зайти на территорию давнего противника президента — министра внутренних дел Арсена Авакова . С этого момента противостояние спецслужб вышло в публичную плоскость.

Помимо СБУ действующего президента поддерживает Генпрокуратура. Во главе этого ведомства с мая 2016 года стоит его близкий друг Юрий Луценко — человек без юридического образования, который смог занять эту должность только после обновления законодательства. Кроме того, на стороне Порошенко стоит созданное им в 2015 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По другую сторону баррикад — Аваков, чей конфликт с Порошенко продолжается с момента избрания главы государства на эту должность в 2014 году. Как утверждал депутат Верховной Рады Антон Геращенко, причиной ссоры стали разногласия в подходах к криминальным расследованиям и вопросам безопасности: Порошенко хотел сконцентрировать власть в своих руках. Сам Аваков позже подтверждал эту версию, говоря, что именно попытка главы государства получить полный контроль над МВД и стала причиной их ссоры.

Несмотря на это, Аваков неоднократно утверждал, что с тех пор у него с президентом «нейтральные отношения». Нейтральную позицию он демонстративно занял и на выборах. Впрочем, это не помешало массовым провокациям против действующего президента. В середине марта члены партии «Национальный корпус» — организации, которая, как считается, тесно связана с Аваковым и чуть ли не контролируется им, — несколько раз пытались сорвать предвыборные митинги Порошенко. К слову, небезуспешно, так как провокации каждый раз завершались столкновениями с сотрудниками полиции и Национальной гвардии.

Все действия СБУ и ГПУ, связанные с избирательным процессом, рано или поздно встречали симметричный ответ со стороны МВД. И, поскольку лояльные Порошенко спецслужбы действовали именно против штабов Тимошенко, многие поспешили заподозрить наличие неких договоренностей между Аваковым и экс-премьером.

Однако на самом деле главе МВД было все равно, кто победит. Он сделал ставку исключительно против Порошенко, чтобы иметь возможность остаться в игре и не потерять своих позиций после выборов в Верховную Раду. В случае победы Порошенко это было бы практически невозможно. При этом, с учетом масштабов антирейтинга президента, все, что нужно было сделать Авакову — пресечь попытки масштабных фальсификаций.

По мере возможностей Порошенко пытался атаковать не только конкурентов-кандидатов, но и самого Авакова. 11 марта суд открыл производство по делу в отношении главы МВД. Его обвинили в незнании украинского языка и, как следствие, неспособности занимать министерский пост. Сам Аваков в интервью каналу ICTV назвал это дело «невероятной и незаконной глупостью».

В итоге производство по делу было закрыто практически сразу после победы Зеленского.

Дело Трубы

В разгар избирательной кампании в войну силовиков вмешался коррупционный фактор. Журналисты bihus.info еще в феврале опубликовали расследование о коррупции в «Укроборонпроме» , которое задело практически всех — прокуратуру, СБУ, полицию и даже созданное под контролем американцев НАБУ. Этот скандал минимизировал и без того призрачные шансы Порошенко на переизбрание — требование «посадить Свинарчуков» (Свинарчук — прежняя фамилия бизнес-партнера президента Олега Гладковского, который был ключевой фигурой расследования) стало одним из главных лозунгов оппонентов действующей власти.

К началу первого тура выборов это расследование стало основной движущей силой в игре украинских престолов. Теперь стороны конфликта стремились перекинуть вину на своих противников, чтобы не только сохранить власть, но и остаться как можно чище. Коррупционная повестка стала ключевой в развернувшейся войне силовиков.

И здесь в нее вступило Государственное бюро расследований (ГБР). Орган, который, как предполагалось, будет заниматься расследованиями в отношении высших должностных лиц, создавался годами. Его задумывали как аналог американского ФБР , объясняя необходимость его появления тем, что прокуратура не должна одновременно вести следствие и выполнять надзорные функции. Окончательно спецслужба была сформирована в августе 2018 года, в декабре прокуратура начала передавать ГБР дела.

А уже в марте, накануне первого тура президентских выборов, глава ГБР Роман Труба заявил о начале проверок в отношении руководства НАБУ и причастности главы ведомства Артема Сытника к сокрытию коррупции в «Укроборонпроме». Ответ последовал быстро: НАБУ возбудило дело против Трубы, причем, чтоб не мелочиться, сразу по подозрению в государственной измене.

Спустя неделю ГБР ответило как персонально Сытнику, начав расследование о получении взятки в полмиллиона долларов от экс-нардепа Дмитрия Крючкова, так и всей системе в целом. По заявке адвоката бывшего президента Виктора Януковича было заведено уголовное дело о насильственном захвате власти, государственной измене и организации массовых убийств на Майдане в 2014 году.

При этом, как утверждают источники «Ленты.ру», с момента назначения Труба считался человеком «Народного фронта» и личным ставленником Пашинского. В последнее время, правда, он пытается вести свою игру, чем и надо объяснять столь скандальное дело в отношении первых лиц государства. Однако Труба уязвим, и при необходимости «Народный фронт» сможет поставить его на место.

Так или иначе, новый виток войны силовиков, где противостояние происходит уже между двух бюро — НАБУ и ГБР, — лежит все в той же плоскости конфликта Авакова и Порошенко. И то, что в течение последнего года главе МВД удалось перехватить у президента инициативу по контролю за новым силовым ведомством, возможно, решило исход борьбы.

Второй раунд

После поражения Порошенко и победы Зеленского противостояние спецслужб, конечно же, не прекратится. В ближайшие месяцы вокруг нового главы государства будет выстраиваться новая структура власти, и силовики, защищая свои интересы, сыграют в этом не последнюю роль.

В первую очередь от поражения Порошенко пострадает его близкий соратник Луценко. Зеленский уже успел охарактеризовать его как «человека прошлого», которому обязательно придется уйти. Как следствие, уже сейчас можно наблюдать формирование нового, пока не публичного, центра силы в Генпрокуратуре. Уже на следующий день после выборов в ГПУ на допрос по «делу Курченко» (Курченко называют членом «семьи» экс-президента Виктора Януковича и обвиняют в особо опасных преступлениях против украинской государственности) были вызваны соратники Порошенко — экс-глава администрации президента (АП) Борис Ложкин , заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева . Развитию этого дела активно мешал заместитель Луценко Евгений Енин. 25 апреля он ушел в отставку.

Лишенный надежной защиты со стороны Порошенко Луценко подвергается атакам по всем фронтам. Под окнами его дома собираются сотни активистов, требующих наказать убийц журналистки Екатерины Гандзюк, а в Верховной Раде собирают подписи за его отставку. Вероятно, свою политическую карьеру Луценко попытается продолжить уже в парламенте — еще в сентябре он говорил, что обсуждает с Виталием Кличко создание объединенной политической силы.

Уход Луценко, безусловно, сыграет на руку Зеленскому, но его политическое будущее в большей степени будет зависеть от нарастающего противостояния НАБУ и ГБР. В его интересах как можно скорее завершить эти разборки. Голоса, которые были отданы за будущего президента, — это протестный электорат, который требует разобраться с коррупционерами в окружении Порошенко. И если Зеленский не сможет добиться быстрых успехов, кого-то посадить и доказать хищения, в том числе со стороны НАБУ, число его сторонников быстро сократится. Как результат — после парламентских выборов Зеленский рискует остаться «хромой уткой» без поддержки в Раде.

Судьба Зеленского, его реформ и его рейтинга теперь зависит от того, насколько быстро, жестко и эффективно будут вскрыты коррупционные схемы. А вот захотят ли ему в этом помочь побеждающие в войне силовиков Аваков и политики «Народного фронта» — зависит уже от договороспособности нового президента.