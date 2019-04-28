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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках 

Lenta.ru + ещё 17 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с наступившей Пасхой на двух языках: русском и украинском. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились!» — говорит в сообщении. Зеленский подчеркнул, что поздравление адресовано всем жителям страны: на Западе, Юге, Востоке, Севере и в Центре. «Особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши воины и защитники», — добавил он.
В этом года православная Пасха выпала на воскресенье, 28 апреля. Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который патриарх Иерусалимский Феофил III передал паломникам.
К участию в службе не допустили представителей Православной церкви Украины (ПЦУ). Члены делегации не смогли получить специальные бейджи для паломников. В Иерусалиме это объяснили позицией патриархата.
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Комментарии
Украина , В мире , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , РПЦ
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