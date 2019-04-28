Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с наступившей Пасхой на двух языках: русском и украинском. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились!» — говорит в сообщении. Зеленский подчеркнул, что поздравление адресовано всем жителям страны: на Западе, Юге, Востоке, Севере и в Центре. «Особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши воины и защитники», — добавил он.

В этом года православная Пасха выпала на воскресенье, 28 апреля. Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который патриарх Иерусалимский Феофил III передал паломникам.