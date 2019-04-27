Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский

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«Съест грибы, а они будут некачественными» — эксперт рассказал, чем закончит Зеленский 

Украина.ру 26 минут назад
Если вдруг окажется, что новый президент Украины Владимир Зеленский действительно решил поменять курс страны на 180 градусов, вечером он поест на ужин грибы, а наутро его пресс-служба сообщит, что они оказались некачественными. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
«И он это хорошо знает. В смену курса я не верю абсолютно. Будет просто-напросто другими методами проводиться все то же самое», — добавил политолог.
Победа Зеленского связана прежде всего с тем, подчеркнул эксперт, что возникла угроза для всего антироссийского курса Украины, поэтому США понадобилось поменять форму, заменив Петра Порошенко.
Если бы это было не так, считает Шишкин, то глава МВД Арсен Аваков закрыл бы глаза на фальсификации, и 22 апреля Порошенко получил бы 51%, а Зеленский — 49%.
Слова Игоря Шишкина прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Война неизбежна: Сможет ли Зеленский распустить Верховную Раду?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
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Украина , Видео , В мире , Игорь Шишкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД , Институт стран СНГ , Верховная Рада
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