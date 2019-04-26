Le Figaro (Франция): Зеленский получил первую пощечину от Путина

Через три дня после избрания Владимира Зеленского с феноменальным результатом в 73% голосов российские власти решили выйти из тени.

В среду Владимир Путин подписал указ о предоставлении российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, что вызвало ярость в Киеве. Кроме того, в четверг российский лидер отказался поздравить Зеленского с победой и прокомментировал ее предельно уклончиво.

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко, — сказал он на полях встречи с Ким Чен Ыном во Владивостоке. — Полный и абсолютный. Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Они прекрасно это понимают».

По его словам, отношения Москвы и Киева будут зависеть от политики нового украинского руководства.

На самом деле, это Россия предприняла шаги, чтобы оценить намерения Зеленского насчет Донбасса. Разрешение на выдачу паспортов украинским гражданам, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Донецка и Луганска, напоминает аналогичный шаг Кремля в Абхазии и Южной Осетии в 2002 году в рамках конфликта с Грузией.

На практике жители сепаратистских территорий смогут получить российский паспорт без выполнения обычных условий, в частности пяти лет проживания на территории России. По словам Владислава Суркова, который считается архитектором и покровителем ДНР и ЛНР, в этом заключается долг РФ перед теми, кто еще говорят и думают по-русски.

Конкурирующее явление

Киев немедленно отреагировал на произошедшее и обратился в Совет безопасности ООН. «Речь идет о новом этапе оккупации Донбасса, продолжении агрессии и вмешательстве в наши внутренние дела», — заявил министр иностранных дел Павел Климкин. «Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта», — подчеркнула французская дипломатия.

Все ждали реакцию Зеленского на этот «приветственный подарок». В среду его команда обнародовала предельно прозрачный пресс-релиз: «Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта… К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня». Кроме того, она призвала усилить дипломатическое давление и санкции против России.

Зеленский говорит, что приоритетом для него являются проблемы перемещенных лиц и сохранение связей с украинскими гражданами в оккупированных зонах с помощью мер по «де-оккупации». Кроме того, во время кампании Зеленский выступал за возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям оккупированных территорий, которые были прекращены по решению Петра Порошенко.

«Победа Зеленского на демократических выборах создает конкурирующее явление для проектов ДНР и ЛНР, — считает Мария Снеговая из Колумбийского университета. — Для Кремля выдача паспортов означает победу в информационной войне с Зеленским, который является кандидатом с юго-востока, то есть из близких к Донбассу регионов. Кроме того, это удар по привлекательности Украины».

Макрон был обманут фальшивым Зеленским

Два знаменитых российских самозванца и специалиста по телефонным розыгрышам утверждают, что подловили Эммануэля Макрона, представив себя новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вован» и «Лексус» выложили в среду 15-мнутную запись разговора с, как они утверждают, президентом Франции. Звонок исходил из Елисейского дворца, и в нем французский лидер хотел поздравить юмориста с победой над Петром Порошенко.