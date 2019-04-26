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МИД Украины призвал к секторальным санкциям против России 

RT на русском + ещё 3 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом заявил о необходимости секторальных и экономических санкций в отношении России.
Как отметил Климкин, на встрече удалось договориться о дальнейшем обсуждении возможных дополнительных санкций против России на следующем заседании в ЕС.
«Мы работаем над тем, чтобы построить международную ответственность. Линас будет говорить об этом во время следующего заседания министров иностранных дел ЕС», — цитирует «112 Украина» министра.
По его словам, обе стороны едины в том, что «необходимо не только политическое давление на Россию, но и дополнительные санкции».
«Здесь, я считаю, мы должны думать о секторальных и экономических санкциях. Мы начали это обсуждать», — добавил он.
Ранее МИД Литвы, комментируя решение России упростить порядок выдачи паспортов жителям Донбасса, призвал «к последовательным санкциям» против Москвы.
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Комментарии4
Украина , В мире , Павел Климкин , МИД , ЕС , Литва
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