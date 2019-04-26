МИД Украины призвал к секторальным санкциям против России

Как отметил Климкин, на встрече удалось договориться о дальнейшем обсуждении возможных дополнительных санкций против России на следующем заседании в ЕС

«Мы работаем над тем, чтобы построить международную ответственность. Линас будет говорить об этом во время следующего заседания министров иностранных дел ЕС», — цитирует «112 Украина» министра.

По его словам, обе стороны едины в том, что «необходимо не только политическое давление на Россию, но и дополнительные санкции».

«Здесь, я считаю, мы должны думать о секторальных и экономических санкциях. Мы начали это обсуждать», — добавил он.

Ранее МИД Литвы, комментируя решение России упростить порядок выдачи паспортов жителям Донбасса, призвал «к последовательным санкциям» против Москвы.