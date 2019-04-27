Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ.
В данный момент Коломойский находится в Израиле. Вернуться он планирует после официального объявления результатов выборов. По его словам, первое время после возвращения он не будет ни с кем видеться, а хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».
Олигарх сказал, что «очень хотел» победы Зеленского на выборах. По его словам, он «один или два раза» помогал избранному президенту советами за время предвыборной кампании и готов помогать и дальше, «но это не является массовым явлением».
В команду Зеленского бизнесмен идти не собирается — он выразил лишь готовность консультировать будущего президента.
26 апреля адвокат Коломойского рассказал, что идея выдвижения Зеленского на пост президента Украины впервые обсуждалась еще в 2015 году.
Действующий президент страны Петр Порошенко не раз публично обвинял Коломойского в поддержке Зеленского. Свою позицию он аргументировал тем, что принадлежащий олигарху телеканал «1+1» занимается распространением фейков о лидере страны. «1+1» также регулярно показывает юмористические шоу студии «Квартал 95», главой которой ранее был Зеленский.
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.
Последние новости
Путин захотел поговорить с Зеленским Россия задумала упростить выдачу паспортов всем жителям Украины Варвара Караулова вышла на свободу
Комментарии1
Украина , В мире , Выборы на Украине , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Днепр , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах75
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте36
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление357
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»17
Видео
В деле сестер-убийц наметился резкий поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
В мире Общество
«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение