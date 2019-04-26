Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

«Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — подчеркнула Савченко.

Она добавила, что надзиратели работают и на Украине, и в России одинаково, особой разницы в бытовых условиях также нет. По словам Савченко, ей сложно понять, почему герой Украины стал «врагом народа» и был брошен за решетку. При этом сложнее всего оба ее тюремных заключения дались матери и сестре.

«Вы спросили, перед кем мне стыдно — наверное, перед ними. Хочется извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это», — заявила парламентарий журналистам.

16 апреля Надежда Савченко была освобождена из-под ареста в связи с истечением срока меры пресечения, передает НСН.

«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — заявила Савченко после освобождения в зале суда.

Суд также отпустил из-под ареста руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По версии Генпрокуратуры Украины, он вместе с Савченко причастен к подготовке терактов на территории Украины — в частности, покушения на президента Петра Порошенко . В связи с этим им грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Срок действия меры пресечения подозреваемых истек, в то время как следующее заседание назначено только на 7 мая.

После выхода из СИЗО Савченко сразу же заявила, что намерена вернуться в Верховную раду и «очистить ее от политического старья». Кроме того, она выразила уверенность, что теперь украинцы научились «не доверять вранью Порошенко», который обещал закончить войну за два дня, однако не сделал этого и не сделает никогда. «Украинцы за эти пять лет научились думать и решили мирным путем сменить всю систему, и мы поможем», — пояснила Савченко.

16 марта 2018 года Надежда Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота». Согласно сообщению на сайте, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.

Незадолго до этого Савченко заявила, что «швырнет в лицо» Порошенко высшую государственную награду Украины — орден «Золотая звезда». Она также опубликовала в сети видеоролик, на котором, стоя в пустом темном зале заседаний Верховной рады под напряженную музыку, Савченко говорит «бабах». После этого нардеп спрашивает с ухмылкой: «Шо, страшно?», и говорит, что «они» [власти Украины] боятся «нас» [народа].

СМИ сообщали, что Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет. Позже нардеп уточнила, что пистолет — наградной, и она как офицер ВСУ может носить его «везде, где захочет». Вскоре после этого президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому проносить оружие и боеприпасы любого типа на территорию административных зданий запрещается.

22 марта 2018 года Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и за ее арест. На этом же заседании экс-летчицу задержали. Таким образом, нардепы поддержали предложение генпрокурора Юрия Луценко

Он объяснил, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила контакты с другими вероятными соучастниками преступления. Кроме того, по его мнению, она может скрываться от органов досудебного расследования, оказывать влияние на свидетелей, а также совершать преступления против национальной безопасности Украины.