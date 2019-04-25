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Порошенко отомстил русскоязычным украинцам за проигранные выборы — Кузьмин о языковом законе 

Украина.ру 22 минуты назад
В четверг, 25 апреля, парламент Украины принял в целом закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов.
«Новый языковой закон — это банальная месть лживого и мелочного Порошенко всем русскоязычным украинцам за проигранные выборы. Это нужно понять и хорошо запомнить… Принятие дискриминационного языкового закона в сегодняшней редакции при Порошенко ничем не отличается от принятия «диктаторских» законов при Януковиче. А, значит, все, кто проголосовал сегодня «За», должны быть привлечены к уголовной ответственности», — написал Кузьмин.
По его словам, «команда нового президента обязана не только отменить этот, с позволения сказать, „закон“, но и отправить на скамью подсудимых всех причастных».
«Убогое и ущербное законотворчество депутатов постмайданной Рады закончится вместе с правлением Порошенко и его соратников-мародеров. Результаты поименного голосования можно найти на официальном сайте Рады, важно не допустить их переизбрания в новый состав парламента. А там уж новый генпрокурор разберется», — написал Кузьмин.
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