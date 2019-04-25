Набравший большинство голосов на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает официальное объявление результатов.
Это делается, чтобы оттянуть инаугурацию и не допустить роспуск Верховной рады, сообщил Зеленский, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит, соответствует ли закон конституции.