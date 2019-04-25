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Зеленский объяснил, почему ЦИК Украины затягивает объявление результатов выборов 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Набравший большинство голосов на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает официальное объявление результатов.
Это делается, чтобы оттянуть инаугурацию и не допустить роспуск Верховной рады, сообщил Зеленский, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит, соответствует ли закон конституции.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , РИА Новости
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