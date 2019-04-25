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«Очень смешные вещи»: Зеленский выразил недовольство ЦИК Украины 

Рамблер 27 минут назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК страны в намеренном затягивании объявления результатов выборов, передает ТАСС.
По мнению Зеленского, это делается для того, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду.
«Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Зеленский назвал «несправедливой» ситуацию, при которой он не может «хотя бы думать» о роспуске Верховной рады.
Согласно украинским законам, президент может распустить Раду не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока ее полномочий. Этот срок наступает 27 мая. Если инаугурация Зеленского состоится после этой даты, ему придется работать с нынешним созывом до следующих выборов в парламент, которые состоятся 27 октября.
Комментарии56
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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