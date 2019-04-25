В МИД прокомментировали принятие закона о госязыке на Украине

В четверг парламент Украины принял в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом административную ответственность за нарушение закона отложили на три года.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", — сказала Захарова на брифинге.

Она обратила внимание, что в ходе принятия законопроекта было внесено свыше двух тысяч поправок, а "сама концепция и текст нового закона весьма противоречивы и неоднозначно воспринимаются в украинском обществе".

"Безусловно, после официального опубликования принятого документа будет дана ему соответствующая оценка, хотя уже сейчас понятно, что многие положения навязанного уходящей администрацией Порошенко закона явно входят в противоречие с целым рядом международно-правовых норм, а также, собственно говоря, и с конституцией Украины. Данный закон, среди прочего, идет в разрез с поддержанным СБ ООН минским комплексом мер. Я напомню, в этом документе, имею виду минский комплекс мер, зафиксировано право на языковое самоопределение", — заметила Захарова.

"Уже сейчас ясно, что мы имеем дело с решением, которое лишь усугубляет раскол украинского общества, еще больше отдалит перспективы урегулирования переживаемого Украиной кризиса", — заключила дипломат.