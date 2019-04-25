Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook принятие закона об исключительности украинского языка.
Порошенко признался, что выучил украинский язык в зрелом возрасте, и поблагодарил русскоязычных жителей страны, которые с пониманием отнеслись к необходимости поддержать украинский язык.
Порошенко отметил важность уважения прав людей, которые говорят на других языках. По его словам, «это европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться».
Действующий президент похвалил закон, назвав его текст «гармоничным и сбалансированным», и пообещал подписать его сразу, как только он поступит на подпись.
Работа над законом продолжалась несколько лет. Из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес. Текст стал гармоничным и сбалансированным
25 апреля Верховная рада приняла закон, предусматривающий употребление украинского языка практически во всех сферах жизни.
Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал документ и пообещал проверить его на соответствие конституции.