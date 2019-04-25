Выучил украинский язык в зрелом возрасте: Порошенко — о языковом законе

Порошенко признался, что выучил украинский язык в зрелом возрасте, и поблагодарил русскоязычных жителей страны, которые с пониманием отнеслись к необходимости поддержать украинский язык.

Порошенко отметил важность уважения прав людей, которые говорят на других языках. По его словам, «это европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться».

Действующий президент похвалил закон, назвав его текст «гармоничным и сбалансированным», и пообещал подписать его сразу, как только он поступит на подпись.

Работа над законом продолжалась несколько лет. Из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес. Текст стал гармоничным и сбалансированным

25 апреля Верховная рада приняла закон, предусматривающий употребление украинского языка практически во всех сферах жизни.