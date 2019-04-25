Украина: «правосудие» победителей

Бывший замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов , активно поддерживавший в ходе прошедшей на Украине президентской кампании кандидата Зеленского, заявил, что в ближайшем будущем намерен вернуться на Украину и наказать верхушку порошенковского режима, а заодно более мелких функционеров, «в зависимости от попадания под руку»

Думаю, что многие на Украине независимо от политических убеждений будут с нетерпением ждать возвращения Портнова и реализации его обещания. Народ действительно жаждет крови Порошенко и его подельников. Длительные тюремные сроки — минимум, что люди воспримут в качестве справедливого возмездия.

Но так ли всё хорошо и благостно с этим заявлением Портнова?

Он утверждает, что для наказания будет использован механизм судебного преследования. Вроде бы всё правильно — самый справедливый суд в мире принимает законное решение. Мы, однако, знаем, что система украинского правосудия всегда полностью ориентирована на выполнение пожеланий власти, а отнюдь не на справедливый состязательный процесс. Кстати, у самого Портнова, имеющего репутацию высокопрофессионального юриста, способного решить в украинских судах любой вопрос, всё получалось тогда, когда он работал на Тимошенко (бывшую в тот момент премьером) и когда перебежал от неё к Януковичу (выигравшему у Тимошенко президентские выборы).

Наверное, получится и сейчас, если его возьмут в команду Зеленского. Но вот когда при Порошенко украинская власть не поддерживала, а преследовала Портнова, при всех его юридических талантах ему пришлось жить за рубежом, поскольку на Украине его бы посадили без всякого доказательства вины. Там до сих пор таких тысячи сидят, без вины, без суда, без приговора.

Казалось бы, если Портнов желает наказать всю порошенковскую преступную вертикаль, нет ничего лучше, чем выпустить незаконно содержащихся под стражей, а также уже получивших сроки по политическим обвинениям. Незаконные аресты и неправосудные приговоры не являлись единичными случаями. Это тысячи людей, таких как Вышинский, как Саган, как успевший скрыться от ареста Скачко, в отношении которых совершены преступления. Есть конкретные виновные: следователи, прокуроры, судьи, принимавшие решения о задержании, об избрании меры пресечения, поддерживавшие обвинение в суде, выносившие приговор.

Поскольку же, как было сказано, нарушения закона были массовыми, а на публикации в СМИ, разоблачавшие механизм репрессий, никто не реагировал, то понятно, что такие действия санкционировались и поощрялись высоким начальством. Получить показания по цепочке на всю вертикаль власти, вплоть до президента, не составит труда. Как минимум, будучи гарантом Конституции, Порошенко санкционировал её массовые нарушения. Кроме того, Порошенко, в качестве верховного главнокомандующего санкционировал совершение военных преступлений против жителей Донбасса. Вопреки Конституции армия была использована во внутриукраинском конфликте. Украинская авиация бомбила, а украинская артиллерия обстреливала украинские города. Население нелояльных регионов поражалось в правах по принципу коллективной ответственности. Но об этом Портнов тоже не говорит.

За что же он собирается наказывать своих политических оппонентов?

«Гройсману инкриминируют санкционирование выплат за подкуп избирателей, вмешательство в волеизъявление. Даже по минимуму — его семья не растаможила "Мерседес". Укрывание Продана. У Бурбака бизнес в Крыму, Герасимов — его связи с Безлером. Пашинский и вовсе преступник высшей категории, начиная со стрельбы на майдане и заканчивая стрельбой в человека под Киевом. По Парубию — это узурпация власти, он скрыл отсутствие коалиции, позволил сформировать правительство, которое распоряжалось страной и ее ресурсами, не имея на то никаких полномочий».

За исключением Пашинского, которого обвиняют в стрельбе на Майдане и в использовании оружия в бытовом конфликте (стрелял из пистолета человеку в ногу), остальные обвинения, мягко говоря, не вдохновляют. Представляете себе Нюрнбергский трибунал, обвиняющий Геринга в том, что он не растаможил культурные ценности, вывезенные для него из других стран? Так вот, Гройсман, оказывается, не растаможил «Мерседес». Таких «не растаможивших» на Украине миллионы. Там целое движение «бляхарей» требовало от правительства легализовать их нерастаможенные иномарки и разошлись с властью вничью: им никто ничего не легализовал, но и ездить на фактически контрабандных автомобилях не мешают.

Обвинение Гройсмана в выделении денег на подкуп избирателей не выдерживает критики. Все решения Кабмин принимает коллегиально, премьер только председательствует на заседании и подписывает коллективное решение, но при голосовании у него такие же права, как у любого министра, и весит его голос столько же. Следовательно, если есть преступление, то оно было совершено всем правительством в совокупности. А заодно и аппаратом Кабмина, поскольку любое постановление проходит юридическую экспертизу, в случае когда речь идёт о выделении денег, обязательно требуется согласование Министерства финансов и т.д. И, кстати, регламент работы Кабмина не предусматривает для премьера возможности отказаться подписать согласованное решение, за которое проголосовало большинство членов правительства.

Аналогичная ситуация с Парубием. Никто не сомневается, что Парубий преступник, несущий личную ответственность за самые тяжкие преступления режима. Но в чём его обвиняет Портнов? В узурпации власти, поскольку он якобы скрыл отсутствие в парламенте коалиции, что привело к существованию нелегитимного парламента и назначению им нелегитимного правительства.

Во-первых, это палка о двух концах, поскольку в таком случае президентские выборы также назначал нелегитимный парламент, а значит, и победитель выборов не может быть легитимным президентом. Но, допустим, эту проблему заиграли — легитимность Зеленского подтверждена запредельно высоким уровнем народного доверия (в процентном отношении, поскольку физически за него проголосовало почти на 2 миллиона меньше людей, чем за Януковича в 2010 году).

Во-вторых, Парубий не может узурпировать власть, поскольку не является субъектом властных полномочий. Он только председательствует на заседании парламента, организовывает его работу и подписывает его решения, а также направляет принятые законы на подпись президенту. Власть может узурпировать только ВР целиком, но всю Раду Портнов не обвиняет. Парубию же можно в лучшем случае вменить преступную халатность или злостное неисполнение служебных обязанностей, повлекшее за собой тяжкие последствия. Но это не одно и то же с узурпацией власти.

Ну и наконец, последние обвинения должны стать холодным душем для тех, кто считал, что новая власть прекратит политические преследования, отпустит арестованных и в стране начнётся «оттепель». У Бурбака, оказывается, бизнес в Крыму, а у Герасимова связи с Безлером. Заметьте, эти обвинения стоят в одном ряду с расстрелами на Майдане и узурпацией власти, то есть, с точки зрения обвиняющего, столь же тяжкие. Даже более тяжкие, поскольку преступную сущность деяния Гройсмана и Парубия он хоть как-то пытается дополнительно раскрыть, а здесь достаточно констатации факта — бизнес в Крыму, значит, государственный преступник.

Наверное, озвученных Портновым обвинений хватит, чтобы посадить нужное количество представителей старой команды. Уверен и в том, что большая часть граждан Украины будет радоваться посадкам, не обращая внимания на содержание обвинений. А зря. Обвинения, предъявляемые Портновым представителям старого режима, свидетельствуют о том, что новая власть будет проводить в отношении Донбасса и Крыма ту же политику, что и предыдущая. Значит, никто из политзаключённых тюрьмы не покинет (разве что нескольких особо знаковых могут выпустить для демонстрации своей человечности, и то вряд ли). Значит, новые политзаключённые будут отправляться в тюрьмы. Уже отправляются. 22 апреля, на следующий день после победы Зеленского на выборах, когда резко осмелевшие суды уже выпустили Савченко и Рубана, начали возбуждать уголовные дела по Порошенко и его окружению, один из житомирских судов чуть не отправил в тюрьму обвинённого в госизмене журналиста Муравицкого. Ему собирались изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Не смогли только потому, что назначенный госадвокат отказалась участвовать в профанации судебного заседания.

Выпускают социально-близких — сторонников победившей части майдана. Сажать будут сторонников проигравшей части Майдана. А антифашисты сидели, сидят и сидеть будут, и дальше их будут сажать независимо от того, какая майданная группировка находится у власти, а какая в тюрьме.

Самое же печальное во всём этом, что люди, захватывающие власть, вообще не думают о том, что будет завтра. Они живут одним сегодняшним днём. Порошенко сажал своих оппонентов по абсурдным обвинениям, считая, что пришёл навсегда. Теперь сторонников Порошенко будет сажать по абсурдным обвинениям новая власть, тоже считающая, что пришла навсегда. А пройдёт пара лет или пара месяцев, и если Портнов не успеет вовремя покинуть Украину, его тоже могут посадить по абсурдному обвинению, поскольку суды будут выполнять волю уже следующей власти.

Каждый следующий режим на Украине, вместо того чтобы, воспользовавшись мандатом народного доверия, сломать безумный коррупционный властный механизм, уже практически уничтоживший страну, пытается использовать этот механизм в своих интересах. Победитель Дракона становится Драконом, и никто не пытается разомкнуть порочный круг.