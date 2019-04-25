Zaxid (Украина): новый президент

Zaxid (Украина) выражает недовольство тем, что новоизбранный глава государства не дал ни одного позитивного сигнала, который свидетельствовал бы о том, что он готов решительно обрубить все негативные тенденции, которые достались ему в наследство от Порошенко, и продолжить все положительные. Таким образом, Отметив «плюсы» и «минусы» президентского правления Порошенко и похвалив «украинскую демократию», автор изданиявыражает недовольство тем, что новоизбранный глава государства не дал ни одного позитивного сигнала, который свидетельствовал бы о том, что он готов решительно обрубить все негативные тенденции, которые достались ему в наследство от Порошенко, и продолжить все положительные. Таким образом, Зеленский и вся его команда напоминает пресловутого «кота в мешке».

У нас есть новый глава государства. По результатам подсчетов 96,16% избирательных бюллетеней, за Владимира Зеленского проголосовало 73,14% украинцев, принявших участие в выборах, за Петра Порошенко — 24,53%. К радости одних наших соотечественников и к отчаянию других. Но нам действовать по-своему.

Чуда, на которое надеялся Порошенко и его надежные сторонники, не произошло. Надежда была на то, что избиратель оппонента хотя бы в последний момент перед кабинкой для голосования опомнится, одумается, испугается, что будущим главнокомандующим станет актер-комик, представителем государства «голограмма», «герой сериалов», высшим должностным лицом «кот в мешке». Не испугался.

В последние дни перед выборами в социальных сетях начала появляться какая-то подпольная квазисоциология, которая якобы демонстрировала, что действующий президент уже дышит в затылок своему конкуренту. А если тенденция сохранится, то догонит и перегонит его. Все это оказалось фейком.

А вот серьезная социология на Украине действительно продемонстрировала свой высокий уровень. Те, казалось бы, невероятные прогнозы о 70 плюс и 30 минус оказались не фантазией демоскопов, не «проплаченными результатами», а реальными рейтингами кандидатов. Поэтому можно говорить, что эта избирательная кампания стала еще и триумфом социологии. Это большое достижение демократии и гражданского общества на Украине.

Вторым достижением следует считать реально честные и прозрачные выборы. Пусть не на все 100%, пусть там и были зафиксированы отдельные нарушения, но все они были слишком незначительными, чтобы хоть минимально повлиять на ход выборов. В прошлом остались всевозможные «карусели», вбрасывание бюллетеней, другие фальсификации. Международные и внутренние наблюдатели выразили полное удовлетворение электоральным процессом.

Мне же лично больше всего понравилось то, что Петр Порошенко признал свое поражение еще до официального объявления результатов выборов и поздравил своего оппонента с победой. Так он продемонстрировал новый для Украины и характерный для западных демократий уровень постэлекторального поведения политических лидеров. Этим все еще действующий президент дал понять, что не намерен ни оспаривать результаты выборов в суде, ни тем более устраивать какие-то майданы. Передача властных полномочий состоится спокойно, взвешенно и гордо.

Как бы мы не критиковали Петра Порошенко, но будет немного грустно, что он уходит со своей должности. Все же он был далеко не худшим главой государства, прекрасно представлял Украину в мире, опираясь на безукоризненный английский язык. Он возглавил государство в самое тяжелое для него время, сумел его сохранить, вывести из кризиса, обеспечить пусть небольшой, но все же рост. Порошенко способствовал движению Украины в Евросоюз НАТО . Это был первый глава государства, за которого не было стыдно, когда он выступал на самых высоких международных площадках, общался с лидерами государств и авторитетных организаций. Стоит также признать, что его роль была определяющей в получении Украиной безвиза с ЕС и томоса.

И чего вам еще надо было от президента, чем он еще вас не устроил, вы, неблагодарные, отдали за него так мало голосов во втором туре выборов? Стыдно сказать, даже в цитадели украинского национализма — в Тернопольской и Ивано-Франковской областях — оказали предпочтение русскоязычному Зеленскому. И только Львовщина продемонстрировала, что она semper fidelis Петру Алексеевичу, который даже научился благодарить кому-то, а не кого-то (да, оговорки еще случаются, но это только от переживаний).

А если серьезно, то чудом является уже и то, что Порошенко вообще попал во второй тур с таким бешеным антирейтингом. Коррупционные скандалы, которые перманентно возникали вокруг него, сомнительные «слепые трасты», «Панамское досье», провальная кадровая политика, попытки оказывать давление на антикоррупционные органы, злоупотребление властью и т. д сделали свое «черное» дело, отдалив многих здравомыслящих людей от симпатий к действующему президенту. Хотя нужно также признать, что подавляющее большинство электоральных антипатиков Петра Алексеевича сформировала свою позицию не на основе приведенных упреков, а глядя на газовые платежки, курс доллара или теряя право на «евробляху».

Однако в любом случае подавляющее большинство украинцев показали на этих выборах свое стремление к обновлению и обязательно с новым президентом. Но кто он, этот новый глава государства? Каковы его намерения, приоритеты, ценности, какая команда?

Зеленский до сих пор является все тем же «котом в мешке». Надо отдать ему должное, он ловко на дебатах использовал этот мем, заявив в сторону Порошенко, что, мол, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре. В этот тезис поверил украинский электорат, отдав явное предпочтение первому над вторым. Но сколько еще мы будем акцентировать эту «мешочную» закрытость?!

Мы слышим лишь отдельные краткие программные тезисы от Зеленского. Он уверяет, что будет придерживаться курса на ЕС и НАТО. Но сразу же ставит свое обещание под сомнение, говоря о референдуме. А мы ведь уже знаем, что нигде так не манипулируют общественным мнением, как на референдуме. Вот взять хотя бы для примера Великобританию, где в 2016 году было проголосовано за Брексит. И что дальше? Страна зашла в тупик и уже не может ни выйти из ЕС, ни остаться. И никто до сих пор не знает, как будут развиваться события дальше. Но все понимают, что на референдуме состоялась безумная манипуляция, которая нанесла ущерб и Соединенному Королевству, и Европейскому союзу.

Далее, Зеленский утверждает, что будет защищать украинский язык. Надеемся, хотя трудно верить в такое обещание от человека, который, прожив сорок лет на Украине, только на 41-м решился изучать государственный язык. Вскоре увидим, не будет ли Зеленский вставлять палки в колеса во время принятия закона о языке, подпишет ли его.

В общем от Зеленского пока что, к сожалению, не было ни одного позитивного сигнала, который свидетельствовал бы о том, что он готов решительно обрубить все негативные тенденции, которые достались ему в наследство от Порошенко, и продолжить все положительные. Таким сигналом была бы презентация его сторонников в будущей президентской команде. Но до сих пор вся команда напоминает скорее кота в мешке.

Вспомним, как еще в марте Зеленский пытался продемонстрировать, что в его команде есть такие известные реформаторы, как бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе и экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. Но вот, наконец, 18 апреля Зеленский вышел в прямой эфир на канале «1+1» в программе «Право на власть» и представлял «свою команду». А в ней ни Сакварелидзе, ни Абромавичуса. А кто же тогда вместо них? Неизвестно. Ну, хорошо, представлена команда молодых реформаторов, включая будущих министров обороны и иностранных дел. Только…

На пресс-конференции после победоносного второго тура Зеленский дает понять, что и та команда была такой себе полушуткой. То есть кто реально будет создавать политику в президентской команде — так и остается тайной. Победитель выборов заявил, что желает снять с должности генерального прокурора одиозного Юрия Луценко . А кто вместо него, если Сакварелидзе исчез? Пока ни одного ответа.