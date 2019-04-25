«Мы поддержали не того». Как победа Зеленского изменила риторику Запада

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"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила избранного президента Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности, и оба политика согласились поддерживать тесную связь", — сообщает сайт британского правительства.

Мэй уже поздравила Зеленского с победой в телефонном разговоре, "подтвердив стремление расширить сотрудничество стран в области обороны и безопасности, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Еще неделю назад такое радушие было сложно представить. Казалось, европейские лидеры поддерживают на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко. Незадолго до голосования он слетал в Европу, где за один день успел провести переговоры с президентом Франции и канцлером Германии.

За прием Порошенко Меркель досталось от немецких журналистов. Особенно резко критиковали главу правительства корреспонденты Der Spiegel, возмущаясь, что незадолго до голосования канцлер приняла у себя человека, который "стоит у выхода". Некоторые задавались вопросом: не вмешивается ли Меркель в украинскую избирательную кампанию, раз принимает у себя одного из кандидатов. Впоследствии и пресс-служба канцлера, и сама политик уверяли, что ни о чем подобном речь не идет.

Другие лидеры ЕС также давали понять, что хотели бы видеть будущим украинским лидером все того же Порошенко. 20 марта он довольно неожиданно посетил Брюссель . Официального повода не нашлось — планировался всего-навсего ужин с главой Евросовета Дональдом Туском. Впоследствии выяснилось, что президента Украины встречали сразу три первых лица в ЕС: к Туску присоединились председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европейского парламента Антонио Таяни. Даже на полноценных саммитах эти политики редко появляются вместе.

За все это время Зеленского принял только французский лидер, глава немецкого правительства встречаться с незнакомым ей политиком не стала. О самом кандидате европейские лидеры никак не отзывались — за них это делали СМИ. Практически каждое издание писало с определенной долей иронии. Подчеркивали, что украинский политик был артистом, совсем не имеет политического опыта и ведет себя как популист, раздавая "нереалистичные обещания".

Но в конечном итоге совместные заявления, рукопожатия и фотографии с западными лидерами не помогли Порошенко — он набрал 22,45 процента голосов, в то время как Зеленский — 73,22 процента, побив тем самым исторический рекорд страны.

Запад прозрел

Западные политики поддерживали Порошенко на протяжении пяти лет, активно подчеркивая "успехи Украины, идущей по пути демократических реформ". Особенно сильно это чувствовалось на больших площадках, таких, как, например, Мюнхенская конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе. Первые три года своего президентства Порошенко неизменно становился хедлайнером этого мероприятия. Его речь звучала сразу после церемонии открытия и встречалась овациями. Каждый европейский политик считал своим долгом похвалить преобразования, произошедшие в стране.

Но в последние два года ситуация начала меняться. Чувствовалось, что на Западе устают от Порошенко. В кулуарах выражали недовольство как самим президентом, так и медлительностью Киева в реализации обещанных реформ.

Одобрительный тон в отношении украинского лидера и его начинаний был характерен и для большей части западной прессы. Но только до того момента, как стало известно о победе Зеленского. И тут издания начали писать, что этот кандидат победил как раз потому, что "Украина погрязла в мздоимстве и нищете".

"Избиратели продемонстрировали, что намного больше озабочены внутренними угрозами коррупции и нищеты", — сообщала The New York Times.

"Он преуспел из-за разочарования избирателей в Порошенко, пришедшего к власти пять лет назад, после Майдана. Миллиардер, кондитерский магнат пообещал украинцам, что они "будут жить по-новому", но темпы изменений были слишком медленными", — отмечает The Guardian.

Примерно в том же ключе пишет и немецкая газета Die Zeit:

"Избрание Зеленского президентом — нечто большее, чем просто телевизионная сказка, ставшая реальностью. Избрание харизматичного актера — доказательство того, что это важный шаг на пути к демократизации Украины. Кандидат, пришедший из ниоткуда, не относящийся к коррумпированному истеблишменту, набрал 73 процента, и это лучший результат".

С коллегами согласны и журналисты французского Le Monde:

"Украинцы предпочли прыжок в никуда вместо того, чтобы оставлять у власти политический класс, который был дискредитирован за годы бездействия перед лицом важных вызовов".

Ранее издание утверждало, что Порошенко

"расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы".

Reuters еще в конце прошлого года отметило, что, несмотря на официальную поддержку курса украинского президента,

"западные союзники Порошенко окончательно теряют терпение из-за нежелания украинской власти бороться с коррупцией".

Агентство также подчеркивало, что украинцы недостаточно хорошо "отрабатывают деньги, выделяемые из бюджета США".

"Запад должен признать тот факт, что он поддержал неправильного лидера на Украине", — резюмировал тогда автор статьи.

Примерно такого же тона придерживалась и нидерландская консервативная газета Reformatorisch Dagblad, которая в конце 2018-го писала, что "Запад начинает сомневаться в курсе Украины". На отсутствие каких-либо положительных изменений указывали и американские журналисты Fox News: "Хотя западные партнеры хвалили Порошенко за "прогресс в осуществлении реформ", такой "прогресс" не имеет никакого смысла, если он не позволяет улучшить жизнь людей".

Süddeutsche Zeitung была настроена еще более критично:

"Коррупция на Украине вернулась на домайдановский уровень. Она есть в армии, разведке, в правительстве и президентском аппарате".

Это же издание в прошлом году выпустило статью под заголовком "Коррупция разрушает Украину". Журналисты провели собственное расследование в Киеве и Одессе, в результате которого пришли к выводу, что бюджет страны ежегодно недополучает порядка 4,8 миллиарда долларов из воровства в таможенных органах.