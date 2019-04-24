Политическая версия убийства Вороненкова под вопросом?

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что ее бывший гражданский муж, бизнесмен Владимир Тюрин не имеет отношения к убийству. Таким образом она отвергла версию Генпрокуратуры Украины , согласно которой организатор преступления — Тюрин, за которым стоит Кремль.

Причастным к преступлению Максакова назвала знакомого Вороненкова Дениса Панаитова. Максакова и Вороненков снимали у него квартиру, когда бежали в Киев. Затем они заключили с Панаитовым соглашение об обмене недвижимостью. Максакова переписала на Панаитова свою квартиру в Москве , а он должен был отдать ей квартиру в Киеве. Свою часть сделки Панаитов не выполнил, а права на квартиру в Москве перешли к нему непосредственно за день до убийства экс-депутата.

Максакова настаивает, что у Панаитова был мотив для убийства Вороненкова. Вот что она сказала в суде:

«Я считаю, что Тюрин Владимир Анатольевич не имеет к убийству Вороненкова Дениса Николаевича никакого отношения. И мои показания в отношении него не были моими личными умозаключениями, настроил меня давать эти показания именно Панаитов».

В Генпрокуратуре Украины удивлены показаниями Максаковой. Сам Владимир Тюрин свою причастность к убийству Вороненкова и какую-либо связь со спецслужбами отрицает. В СМИ Тюрина называют криминальным авторитетом.

Сама Максакова сначала не верила, что в убийстве Вороненкова может быть замешан ее экс-супруг. Позже в интервью РБК она говорила, что «есть доказанные эпизоды», которые подтверждают причастность Тюрина к преступлению.

Теперь же Максакова озвучивает совсем иную, скорее, бытовую версию. Почему именно сейчас и может ли теперь политическая версия вовсе отпасть? Мнение директора Киевского института проблем управления имени Горшенина Константина Бондаренко

— Я думаю, что в данной ситуации она пыталась говорить, как она считала, что выгодно украинским властям, чтобы обеспечить себе спокойную и комфортную жизнь на Украине, не более. То есть, по большому счету, Максакова, скорее всего, озвучила версию, которую ей предложили озвучить.

— Вы считаете, что эта версия была согласована с властями?

— Скорее всего, да, потому что она неожиданно легла полностью в русло основной версии, которая была подготовлена следствием. Соответственно, Максакова в данной ситуации фактически играла по тем нотам, которые были написаны следствием.

— А насколько комфортной теперь для нее будет обстановка при нынешней власти?

— Она прекрасно понимает, что та власть, с которой она сотрудничала, отошла в прошлое и теперь она может попытаться сказать то ли правду, то ли то, что она не решалась сказать раньше.

Скорее всего, после показаний Максаковой дело вернут на повторное расследование, считает руководитель днепровского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

— Политизированный формат уводил следствие в сторону фактически выгодных версий, а не установления истины. Как только система дала трещину, сразу начали всплывать те нюансы, которые были в тени.

— Дело разваливается?

— Да. Та первоначальная политизированная версия о некой мести кремлевского режима опальному депутату трещит по швам.