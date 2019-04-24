Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Формальная фигура»: в Раде предложили ограничить полномочия президента 

Рамблер + ещё 6 38 минут назад
Депутаты Верховной рады намерены ограничить полномочия президента Украины, передав их часть премьер-министру и парламенту.
Автор законопроекта, вице-спикер Верховной рады и представитель партии «Самопомощь» Оксана Сыроед, заявила, что закон «О Президенте» должен вернуть полномочия главы государства в рамки Конституции.
Сыроед опубликовала текст документа на своей странице в Facebook. Из него следует, что организация и контроль за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ) переходит от президента к Верховной раде; право назначения главы Национального банка Украины переходит от президента к Верховной раде по представлению главы государства.
Кандидатуры глав МИД и Минобороны утверждаются Радой по предложению коалиции депутатских фракций, их увольнение будет происходить по представлению премьер-министра.
Документ также упрощает процедуру импичмента: для ее начала достаточно будет инициативы генпрокурора, или депутатской фракции, или депутатской группы.
Депутат Верховной рады Валерий Писаренко считает, что предложенный «Самопомощью» законопроект может превратить президента Украины в формальную фигуру.
«Новоизбранный президент может превратиться в формальную фигуру, запутанную сложной сеткой правительственной бюрократии. <…> Большинство предложений заговорщиков — неконституционные», — написал Писаренко в Facebook.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге сообщил, что народные депутаты могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте, который включает механизм импичмента главы государства, уже в четверг.
Комментарии65
Украина , Видео , В мире , Валерий Писаренко , Андрей Парубий , Министерство обороны , МИД , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко задумал сорвать инаугурацию Зеленского1
Указ Путина по ДНР: Киев обратился в ООН195
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина358
Кремль усиливает давление на Лукашенко14
Пранкеры разыграли Макрона от имени Зеленского2
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение