«Формальная фигура»: в Раде предложили ограничить полномочия президента

Автор законопроекта, вице-спикер Верховной рады и представитель партии «Самопомощь» Оксана Сыроед, заявила, что закон «О Президенте» должен вернуть полномочия главы государства в рамки Конституции.

Сыроед опубликовала текст документа на своей странице в Facebook. Из него следует, что организация и контроль за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ) переходит от президента к Верховной раде; право назначения главы Национального банка Украины переходит от президента к Верховной раде по представлению главы государства.

Кандидатуры глав МИД Минобороны утверждаются Радой по предложению коалиции депутатских фракций, их увольнение будет происходить по представлению премьер-министра.

Документ также упрощает процедуру импичмента: для ее начала достаточно будет инициативы генпрокурора, или депутатской фракции, или депутатской группы.

Депутат Верховной рады Валерий Писаренко считает, что предложенный «Самопомощью» законопроект может превратить президента Украины в формальную фигуру.

«Новоизбранный президент может превратиться в формальную фигуру, запутанную сложной сеткой правительственной бюрократии. <…> Большинство предложений заговорщиков — неконституционные», — написал Писаренко в Facebook.