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Зеленский поделил российских артистов на друзей и врагов Украины. Новый президент обновляет списки 

Ura.Ru 1 час назад
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский раскрыл свой план в отношении российских артистов. Новоявленный политик, который сам раньше был артистом, составил два списка: в одном — актеры, которым можно свободно посещать страну, в другом — кому въезд будет закрыт.
«Российских артистов пускать на Украину нужно выборочно», — приводит слова Зеленского РБК-Украина.
В списки «невъездных» артистов у Зеленского попали актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. По мнению будущего главы Украины, они «стали политиками».
Главными друзьями Киева в Москве являются актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич, уверен Зеленский.
«К таким людям мы должны быть открыты, для меня они сегодня большие украинцы» — подтвердил политик.
Он считает, что такие артисты, находясь в России, отстаивают мнение Украины.
Российская певица Лолита Милявская заявила, что готова вылететь в Киев после того, как Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, напоминает информагентство Nation News.
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Комментарии5
Украина , Видео , В мире , Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Андрей Макаревич , Иван Охлобыстин , Михаил Пореченков , Лолита Милявская , Владимир Зеленский , РБК-Украина
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