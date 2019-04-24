Зеленский поделил российских артистов на друзей и врагов Украины. Новый президент обновляет списки

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский раскрыл свой план в отношении российских артистов. Новоявленный политик, который сам раньше был артистом, составил два списка: в одном — актеры, которым можно свободно посещать страну, в другом — кому въезд будет закрыт.

«Российских артистов пускать на Украину нужно выборочно», — приводит слова Зеленского РБК-Украина.

«К таким людям мы должны быть открыты, для меня они сегодня большие украинцы» — подтвердил политик.

Он считает, что такие артисты, находясь в России, отстаивают мнение Украины.