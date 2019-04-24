Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский раскрыл свой план в отношении российских артистов. Новоявленный политик, который сам раньше был артистом, составил два списка: в одном — актеры, которым можно свободно посещать страну, в другом — кому въезд будет закрыт.
«Российских артистов пускать на Украину нужно выборочно», — приводит слова Зеленского РБК-Украина.
В списки «невъездных» артистов у Зеленского попали актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. По мнению будущего главы Украины, они «стали политиками».
Главными друзьями Киева в Москве являются актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич, уверен Зеленский.
«К таким людям мы должны быть открыты, для меня они сегодня большие украинцы» — подтвердил политик.
Он считает, что такие артисты, находясь в России, отстаивают мнение Украины.
Российская певица Лолита Милявская заявила, что готова вылететь в Киев после того, как Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, напоминает информагентство Nation News.