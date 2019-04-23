Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском Дебальцево . Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского, и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе?

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена наказать виновных в развязывании конфликта в Донбассе. Как заявил один из соратников Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин, будет обнародована «правда» о начале войны в 2014 году и относительно Иловайска и Дебальцево. Также он пригрозил ответственностью за «сдачу» Крыма , который в 2014 году воссоединился с Россией

«Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовали там, где надо было действовать — будут привлечены к ответственности», — пишет Апаршин в блоге на сайте «Обозреватель».

Ранее сам Зеленский был осторожен в своих высказываниях относительно Донбасса. Он обещал в случае избрания сделать все от него зависящее, чтобы завершить войну на Юго-Востоке страны. На прошлой неделе во время дебатов с Петром Порошенко он обвинил действующего главу государства в конфликте в Донбассе и заявил, что тому вполне возможно, придется предстать перед судом.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, котлы под Иловайском и в Дебальцево стали самыми горькими ошибками вооруженных сил Украины (ВСУ). К началу боев за Иловайск оперативная инициатива была на стороне ВСУ. 10 августа 2014 года ВСУ силами тербатов «Донбасс» и «Азов», а также «Шахтерска» и 5-го тербата с Западной Украины («Ивано-Франковск», он же «Прикарпатье») с двумя усиленными ротами из 93-й и 17-й бригад ВСУ предприняли крайне неудачный лобовой штурм Иловайска и с большими потерями откатились на прежние позиции.

Это противоречило базовым тактическим правилам и навыкам, за что, по идее, должны нести ответственность начальник Генштаба Виктор Муженко, министр обороны Валерий Гелетей и командующий сектором «Д» Петр Литвин — брат бывшего председателя Верховной рады Владимира Литвина . По одной из версий, они хотели занять Иловайск и завершить окружение Донецка как раз к Дню независимости. Однако 24 августа ополчение перешло в контрнаступление с востока, а 26 августа котел замкнулся, 27-го Иловайск полностью перешел под контроль ополчения.

Внутри котла остались части батальонов «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», «Миротворец», «Шахтарськ», а также сводная рота 93-й аэромобильной и 17-й мотопехотной бригад ВСУ. Всего около 1700 человек. Еще сутки они пытались вести уличные бои, но к 28 числу их положение стало катастрофическим. Общее число безвозвратных потерь ВСУ до сих пор не известно и колеблется в диапазоне от 500 до тысячи убитых.

С Дебальцево ситуация принципиально иная. Большая часть находившихся в котле частей была разбросана в феврале 2015 года по блокпостам и укрепленным пунктам, которые зачастую представляли собой землянку с несколькими десятками военнослужащих без тяжелого вооружения. Эти люди были обречены. Порошенко вплоть до конца переговоров в Минске утверждал, что «окружения нет» и, по ряду данных, даже планировал осуществление наступательной операции по старому плану — окружение Донецка с «дебальцевского плацдарма».

Рано утром 12 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления как извне котла, так и из района восточнее Углегорска — на Логвиново с целью деблокады группировки силами 95-й и 79-й десантных бригад. Атака была отбита, бригады рассеяны. Украинская сторона официально сообщала о 179 убитых и более 300 раненых. Однако данные ДНР отличались в разы. В Донецке утверждали, что ВСУ потеряли 3000 убитых.

«Я не вижу никаких угроз или проблем, если мы узнаем правду об Иловайском или Дебальцевском котлах. В данном случае это посыл не в нашу сторону, но нам очень интересно увидеть эти расследования», — сказал газете ВЗГЛЯД Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Минских переговоров.

«Единственное опасение, что это может вылиться в очередные манипуляции. Существует ряд вопросов. Например, есть ли сейчас в украинской политике люди, которым действительно нужны правдивые материалы на эту тему. Если ответ будет утвердительным — мы такие вещи можем только приветствовать. Мы искренне считаем, что и Порошенко, и Турчинов и ряд других персонажей должны понести заслуженное наказание за свои кровавые действия, за нарушение конституции, за развязывание войны с собственным народом», — говорит Мирошник.

«У Зеленского, если он имеет амбиции стать общенациональным лидером, нет иного выхода, кроме как детально разобраться в деятельности своего предшественника. В противном случае, все факты коррупции, кровавые преступления, нарушения правил ведения войны, все нарушения международных договоренностей — все это будет автоматически ложиться уже на нового президента», — заключил Мирошник.

«Команде Зеленского вполне по силам предать гласности подробности войны на Юго-Востоке Украины и в том числе правду об Иловайском или Дебальцевском котлах, а также привлечь к ответственности виновных. В украинском обществе существует очень мощный запрос на восстановление справедливости и наказание виновных», — заявил газете ВЗГЛЯД директор украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Если примитивизировать — у правления всегда есть две мизансцены, неважно царь ты или президент: это раздача шуб с царского плеча и рубка голов худых бояр. С «вкусняшками» для населения у Зеленского не получится — нет экономического ресурса, нет возможности для популярных шагов. Остается рубка голов худых бояр. И он будет очень наивным человеком, если не воспользуется этой возможностью. Это единственный шанс сохранить рейтинги», — отмечает политолог.

По его словам, Зеленскому «надо показательно выпороть окружение и подельников Порошенко».

«Петр Алексеевич получил гарантии неприкосновенности от Вашингтона, в этой связи Зеленскому важно показать, что у окружения бывшего президента таких гарантий нет и никого Порошенко защитить не может. Поэтому если Зеленским будет принято решение сажать виновных, это может на какое-то время, скажем до осени, поддержать его популярность. Ибо на такие действия, повторюсь, существует очень мощный запрос», — считает собеседник.

«Если говорить о персоналиях, то, например, Турчинов и фигуры схожего масштаба вряд ли понесут наказание в ближайшее время. Для этого надо сначала выйти из-под влияния заокеанских кураторов, пока же у этих персонажей есть охранные грамоты. Но ничто не вечно под луной», — резюмировал Золотарев.

Иного мнения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Советник Зеленского Иван Апаршин — это человек Анатолия Гриценко (экс-министр обороны Украины — прим. газеты ВЗГЛЯД). Именно он порекомендовал Зеленскому эту фигуру.

Апаршин выступает с такими заявлениями, как говорится, не от большого ума.

Никаких возможностей выполнить то, о чем он говорит, я не вижу. Реализовать это на практике сейчас практически нереально», — заявил Погребинский газете ВЗГЛЯД.

«Надо сначала получить контроль над силовыми структурами, что весьма проблематично. По расследованию и наказанию виновных — это сложная история, нужен судебный процесс, который будет длиться долго. Поэтому заявления в духе, «вот сейчас все рассекретим и всех виноватых посадим» — это, к сожалению, свидетельство неадекватности Апаршина», — считает Погребинский.

По его словам, такая ситуация — это еще один аргумент в пользу точки зрения, «что команда Зеленского никуда не годится».