Порошенко вызывает тень Черчилля

Как ни странно, но сегодня и у Петра Порошенко есть повод выпить. Фактически, будучи приговоренным еще до начала самих выборов, он должен был решить ради своего политического будущего двуединую задачу. Сначала все-таки прорваться во второй тур, вопреки всем прогнозам, а затем попытаться всеми предвыборными правдами и неправдами консолидировать свой ядерный электорат, для которого лозунг «армия, мова, вера» был выше сытости. И обе эти тактические задачи решены. И пусть сейчас предварительные 25 процентов выглядят унизительно скромно. В октябре, на парламентских выборах их вес может быть совершенно другим. Оттого фактически бывший президент с энтузиазмом цитирует Уинстона Черчилля : никогда не сдаваться, никогда, ни в большом, ни в малом!

Пока что «Порох» проиграл решающее сражение, но не всю войну. Поскольку набранные в итоге проценты все равно оставляют ему надежду на сохранение себя в украинской политике. Тем более, что, по имеющимся сведениям, заокеанские покровители гарантируют ему личную неприкосновенность.

Собственно, многочисленная тусовка президентских выборов, растянувшая бюллетень для голосования аж на 80 сантиметров, делилась на просто массовку и серьезных игроков, прикидывавших собственную двухходовку: провести репетицию и смотр своих сил с прицелом на осенние парламентские выборы.

Украина, как известно, не президентская, а парламентско-президентская республика. Роль Верховной рады достаточно велика. А потому новый «осенний» парламент может либо подставить плечо новому президенту, либо повиснуть на нем веригами, постоянно принуждая к нужному компромиссу. Конечно, Владимир Зеленский может попробовать распустить нынешнюю Раду. Но последний срок ее роспуска — первые числа июня, а парламентарии, назначающие дату инаугурации, способны её так затянуть, что времени для манёвра у молодого президента не останется.

Понятно, что на парламентских выборах расклады будут иными, чем на президентских. Свою роль могут сыграть и неизбежные ошибки нового президента, которые подконтрольные тому же Порошенко СМИ раздуют до масштабов национальной катастрофы. Недаром же известный своей майкой с надписью «Укроп», прижившийся в Москве корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк заметил, что на Украине человека, занявшего видный пост, уже на следующий день ненавидит полстраны. Видимо, и Владимир Зеленский быстро поймет, в чем отличие политика оппозиционного от лидера, принявшего на себя ответственность за страну и за все накопившиеся проблемы.

А главное, у избирателя появится ясная альтернатива. И если в первом туре президентских выборов тот же Юго-Восток страны в основном голосовал не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. И предпочел Владимира тому же Юрию Бойко , рационально полагая, что распыление голосов на руку команде Порошенко. То на парламентских выборах команда условно пророссийского Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» может получить уже не около 10 процентов, а все 15-18. Особенно если позволят проголосовать выходцам из Украины, работающим в России.

Вряд ли осенью партия Зеленского «Слуга народа» приблизится к его президентским процентам. Естественно, что карты будут пересданы. К тому же недаром Порошенко сразу после стадионного «баттла» бросился звонить Майку Помпео. В ситуации осеннего электорального обострения свое слово способны сказать и шефы «заокеанского обкома», которые могут вмешаться в выборы для сохранения в Раде позиций своих хорошо проверенных доверенных лиц для создания на всякий случай противовеса пока плохо просчитываему Зеленскому. К тому же половина Рады — это одномандатники, и экс-президенту с его ресурсами удобнее именно так провести своих людей в депутаты, чем по списку «Блока Петра Порошенко».

Словом, через полгода многое может начаться с нуля. И, видимо, не зря Порошено дает понять, что не отказался бы от кресла премьера. Пока такие претензии выглядят больной фантазией. Но кто какой урожай соберёт осенью, покажут время и начало отопительного сезона в Киеве.