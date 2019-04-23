Есть ли жизнь после президентства: чем сейчас занимаются Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович

Подходит к завершению эпоха президентства Петра Порошенко . А пока он готовится передать полномочия победителю выборов Владимиру Зеленскому , редакция издания «Украина.ру» рассказывает, как сложилась жизнь остальных украинских лидеров после отставки

Первый президент Украины Леонид Кравчук (5 декабря 1991 — 18 июля 1994)

Леонид Кравчук одержал победу на первых президентских выборах независимой Украины и в первом туре набрал 61,6% голосов (к слову, этот рекорд держался до 21 апреля 2019 года, когда стало ясно, что Владимир Зеленский получает больше 70%), однако сложить полномочия ему пришлось досрочно: на внеочередных президентских выборах он проиграл бывшему премьер-министру страны Леониду Кучме с результатом 45,06% против 52,15%.

На довыборах в Верховную Раду II созыва 25 сентября 1994 года Кравчука избрали депутатом в Теребовлянском избирательном округе Тернопольской области, он представлял фракцию «Социально рыночный выбор», а позже «Конституционный центр». В 1998-м стал членом Социал демократической партии Украины (объединённой).

В 1998 году по итогам выборов в Верховную Раду III созыва избран по списку этой партии и вошёл в состав комитета иностранных дел и связей с СНГ.

В 2002 году переизбран ещё на один депутатский срок и возглавил фракцию Социал-демократической партии Украины (объединённой). Однако в 2006 году политсила Кравчука не смогла преодолеть 5%-ный барьер, и он объявил о намерении выйти из руководящих органов партии и заняться общественно-политической деятельностью в более свободном режиме, не будучи привязанным к одной партии.

«Помню, когда я сидел в Верховной Раде, и слушал то, что несут, извините, отдельные народные депутаты, я в душе где-то думал: «Боже, видимо, ещё рано для них эта независимость», — вспоминал он в интервью программе «Завтра» в январе 2018 года.

Бывший глава государства стал почётным президентом общества «Украина-Китай», который занимается привлечением инвестиций, а также фонда «Перспективная Украина» и Международного общественного объединения «Ровенское землячество».

Тем не менее в 2010 году Кравчук не смог остаться в стороне, когда страна избирала нового лидера, и поддержал премьер-министра Украины Юлию Тимошенко , которую ранее считал одним из своих политических оппонентов. Тогда в его адрес посыпался шквал критики.

«У меня нет желания давать оценки президентам и президенту Кравчуку, но это патентованная профессиональная политическая проститутка, которая бы должна была помолчать, поскольку она предала всех и всё, что только можно предать в нашей жизни», — заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Политик неоднократно кардинально менял свою позицию по тем или иным вопросам. В частности, спустя всего неделю после вступления на высший государственный пост — 8 декабря 1991 года — он вместе с президентом РФ Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР. После «Оранжевой революции» 2004 года Кравчук заявил, что если бы знал, что будет происходить на Украине впоследствии, то скорее бы дал отрубить себе руку, чем подписал этот документ. Однако советь мучила его недолго — в 2010 году он сказал, что никогда не сожалел о подписании беловежского документа.

Сейчас 85-летний Кравчук, как и многие известные украинские чиновники, живёт в элитном районе на юго-востоке Киева Конча-Заспа. Его собственный дом окружает большой фруктовый сад, а во дворе есть небольшая беседка и вольер с двумя собаками.

Первый президент страны написал более 500 статей и несколько книг, презентация последней была приурочена к его 85-летию в январе 2019 года.

Кравчук давно отошёл от государственных дел, но достаточно часто делает заявления о внутриполитических процессах Украины. Так, перед президентскими выборами 2019 года он объявил о поддержке Юлии Тимошенко, но она заняла лишь третье место по итогам первого тура. Политик не упускает возможности напомнить о Будапештском меморандуме, подписанном во время его правления, и потребовать от подписантов в лице США и Великобритании защитить Киев от третьего подписанта — России — в связи со взятыми на себя гарантиями обеспечить территориальную целостность Украины. Однако этот документ не имеет никакой юридической силы, поскольку стороны не ратифицировали его.

«Со мной никто не советуется, и я благодарен им, что они со мной не советуются. Я делал попытки на первых порах высказать некоторые пожелания, но, я думаю, что на них не только не обратили внимание, а как-то поморщили нос таким образом, что я понял — им эти советы не нужны. У них есть свои команды, свои люди, и пусть они работают, я буду наблюдать. Они считают, что знают лучше? Я вижу, считают», — посетовал Кравчук в одном из интервью.

Второй президент Украины Леонид Кучма (19 июля 1994 — 23 января 2005)

Леонид Кучма остаётся единственным президентом Украины, который смог переизбраться на второй срок.

19 января 2005 года и.о. премьер-министра Украины Николай Азаров подписал правительственное постановление, согласно которому Кучме пожизненно будет выплачиваться сумма, равная зарплате действующего главы государства, ему также передана в личное пользование государственная дача в Конча-Заспе (по соседству с Кравчуком), а из государственного бюджета будут оплачиваться услуги 4 водителей, 2 горничных, 2 официантов и повара. Кроме того, политику предоставлены два автомобиля, государственная охрана, помощник и советник. Позже власти предпринимали попытки отменить это решение, но ничего не вышло.

Более того, Кучму хотели обвинить в причастности к нескольким громким уголовным делам — убийствам журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году, главы МВД Украины Юрия Кравченко в 2001 году, министра транспорта и связи Украины Георгия Кипры на следующий день после второго тура президентских выборов 2004 года, — однако все производства закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В ноябре 2004 года политик презентовал благотворительный «Президентский фонд Леонида Кучмы „Украина“ и до сих пор активно участвует в его деятельности.

23 июня 2014 года Кучма стал представителем Киева в Контактной группе, которая занялась поиском выхода из внутриукраинского конфликта, а 2 ноября 2018 года президент Украины Пётр Порошенко принял его заявление об отставке. Кучма неоднократно просил освободить его от этой должности. Он признавал, что Контактная группа сталкивается с множеством проблем, в частности, урегулированию вопроса по обмену пленными препятствуют серьёзные трудности, включая социальные и экономические, которые находятся не на виду.

80-летний политик старается поддерживать спортивную форму и каждое утро занимается ходьбой и плаванием, а вечером — упражнениями на снарядах.

Он любит отдыхать на Сардинии и играть на гитаре.

Третий президент Украины Виктор Ющенко (23 января 2005 — 25 февраля 2010)

Как рассказали журналистам знакомые лидеры „Оранжевой революции“, в последнее время он не занимался ни политикой, ни бизнесом. Однако в мае 2018 года стало известно, что Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета „Альпари Банка“ — самого мелкого банка по числу чистых активов на Украине. Единственным акционером финансового учреждения был гражданин ОАЭ Бахтари Хедаятоллах.

В 2010 году Министерство юстиции Украины зарегистрировало научно-исследовательский центр „Институт президента Виктора Ющенко „Стратегические инициативы“, но о его дальнейшей деятельности ничего неизвестно.

Политик имеет статус члена попечительского совета и почётного профессора Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова в Киеве.

В отличие от своих предшественников, он живёт не в Конче-Заспе, а в деревне Новые Безрадичи Киевской области. На территории имения открыт небольшой музей украинского сельского быта. Ющенко, который не так давно носил деловые костюмы и галстуки, сейчас разводит оленей и пчёл.

После отставки за Ющенко закреплены автомобили Mercedes Benz и Volkswagen, а также повар, две горничные и два официанта, но их услугами в последние годы он не пользовался.

Четвёртый президент Украины Виктор Янукович (25 февраля 2010 — 22 февраля 2014)

В разгар Майдана Верховная Рада отстранила Виктора Януковича от власти, и ему не оставалось иного, кроме как покинуть территорию Украины. Подробности той спецоперации Оболонскому районному суду Киева в 2018 году рассказал бывший начальник службы безопасности четвёртого президента Украины Константин Кобзарь.

По его словам, навстречу кортежу Януковича, который находился в Запорожской области, из Донецка выехали три автобуса с вооружёнными людьми, кроме того, засада была и в Мелитополе. Тогда Кобзарь обратился к своему коллеге из РФ, но телефонная связь сорвалась. Тогда он позвонил дежурному в ФСО Российской Федерации и сообщил, что кортеж блокирован и жизнь президента Януковича в большой опасности, и попросил содействия в переезде в Крым.

Спустя 15 минут Кобзарь перезвонил дежурному и передал координаты населённого пункта, куда следует максимально быстро прибыть главе государства с охраной, после чего доложил о положении дел самому Януковичу, а он ответил:

“Действуй как считаешь необходимым. Выполняй свои обязанности в соответствии с ситуацией».

Все машины президентского кортежа на максимальной скорости поехали к месту встречи, где их ждали три российских вертолёта. Во время полёта пришлось сделать посадку, чтобы дозаправиться, а далее, по словам свидетеля, они полетели на самолёте и сделали ещё одну посадку из-за неисправности приборов. Позже они пересели с одного самолёта в другой, перенесли свои вещи и ближе к обеду были в Крыму.

В 2016 году адвокат Виталий Сердюк предоставил в Генеральную прокуратуру Украины документы о том, что УФМС России по Ростовской области выдало Януковичу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 26 ноября 2015 года сроком на год, его продлили ещё на год. Политик находился на учёте в Советском районе Ростова-на-Дону.

Позже появилась информация, что четвёртый президент Украины проживает в Хостинском районе Сочи, построив на улице Есауленко мини-Межигорье. Летом 2017 года его супруга Любовь Полежай зарегистрировала фермерское хозяйство в Центральном районе Сочи, на улице Виноградной. В деятельности предприятия указано: выращивание рассады, разведение крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы и молока, выращивание зерновых и масличных культур, винограда, овощей, трюфелей и орехов.

В августе 2017 года Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, где на самом деле живёт украинский политик:

«В Баковке (в Одинцовском районе Московской области. — Ред.), забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем «Китайская стена» — сегодня живёт бывший президент Украины Виктор Янукович. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут — ты же выходишь из неё, и башка остаётся. Вот пример — муж Максаковой, убитый в Киеве. Я бы Януковича собственными силами уничтожил за то, что он допустил Майдан. Нельзя было этого делать».

Пятый президент Украины Пётр Порошенко (7 июня 2014 —апрель, май 2019)

О том как складывается жизнь пока ещё действующего главы государства, мы узнаем позже. Стоит лишь отметить, что ситуация может принять неожиданный поворот.