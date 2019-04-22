Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят

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«Такое желание будет» — Ищенко о роспуске украинского парламента 

Украина.ру 46 минут назад
Уже начались процессы, которые должны позволить новому президенту Украины Владимиру Зеленскому досрочно распустить Верховную Раду. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
«Понятно, что сопротивляться правительство и парламент долго не сможет. Потому что появится еще и народное желание разогнать этих мерзавцев. Если все будет так же продолжаться, то с вероятностью в 90% Раду распустят», — отметил эксперт.
Есть варианты, добавил политолог, когда стоящему за Зеленским олигарху Игорю Коломойскому предложат что-то особо выгодное, и эту Раду оставят. Но, по его словам, такой сценарий маловероятен, потому что до выборов в парламент остается не так много времени.
Но если США или Европа будет угрожать Коломойскому, продолжил Ищенко, тогда Зеленский рисковать не станет. Но скорее всего Раду распустят и начнутся бессмысленные парламентские выборы, заключил политолог.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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