Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят

«Такое желание будет» — Ищенко о роспуске украинского парламента

«Понятно, что сопротивляться правительство и парламент долго не сможет. Потому что появится еще и народное желание разогнать этих мерзавцев. Если все будет так же продолжаться, то с вероятностью в 90% Раду распустят», — отметил эксперт.

Есть варианты, добавил политолог, когда стоящему за Зеленским олигарху Игорю Коломойскому предложат что-то особо выгодное, и эту Раду оставят. Но, по его словам, такой сценарий маловероятен, потому что до выборов в парламент остается не так много времени.

Но если США или Европа будет угрожать Коломойскому, продолжил Ищенко, тогда Зеленский рисковать не станет. Но скорее всего Раду распустят и начнутся бессмысленные парламентские выборы, заключил политолог.