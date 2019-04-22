Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину . Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Погранслужбе напомнили, что Саакашвили незаконно пересек границу Польши и Украины в 2017 году, что подтверждают решения местного и апелляционного суда.

"В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица действуют ограничения во въезде на Украину сроком до 2021 года", — говорится на сайте ведомства.

В Погранслужбе подчеркнули, что запрет обоснован исключительно украинскими законами.

Ранее Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину.