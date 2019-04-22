Суд в Киеве приостановил процедуру переименования канонической УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви , сообщила пресс-служба суда.

"Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца", — отметили в суде.

В конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Прежде всего это касается канонической УПЦ. На то, чтобы изменить название и внести это в устав, закон дает четыре месяца. В УПЦ заявляли, что не собираются менять название, а в действиях властей усмотрели признаки рейдерства.

В декабре на "объединительном соборе" в Киеве была создана новая "автокефальная церковь", главой которой избрали "митрополита" Епифания Думенко, а в начале января патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой структуре томос об автокефалии. УПЦ назвала этот процесс нелегитимным и отказалась участвовать в нем.