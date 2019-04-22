«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт

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Выборы на Украине: Незалежная сменила шило на мыло 

Вести.Ru 30 минут назад
Порошенко проиграл выборы на Украине, но выиграл его политический курс, который остался неизменным в программе нового президента. Об этом заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" режиссер Карен Шахназаров, комментируя итоги выборов президента Украины.
"Я не вижу разницы между программами", — пояснил он, имея ввиду, что на Украине остался порошенковский политический курс.
Зеленский полностью повторил программу своего предшественника: он идет в НАТО, не собирается выполнять минские соглашения и договариваться с Донбассом.
"Единственное, что новый президент, возможно, сделает — простит артистов и разрешит им въезд на Украину, — пошутил Шахназаров. — Но под это, видимо, потребует поставки нефти".
Говоря серьезно, режиссер не испытывает радости по поводу победы Владимира Зеленского.
"Для нас нет никакой альтернативы в этом смысле. Когда человек с еврейскими корнями называет Бандеру героем, это говорит о многом", — считает он.
Самое печальное Шахназаров видит в том, что люди, голосовавшие за Зеленского, голосовали за его программу, имеющую антироссийский вектор.
«Из этого мы должны понять, что у украинского общества в целом сегодня именно такое отношение к России. И у нас не должно быть никаких иллюзий.
"Поэтому не надо признавать выборы, а надо ставить вопросы о том, что Украина должна быть нейтральной, выполнять минские соглашения, дать особый статус русскому языку. Только в этом случае можно пойти на те преференции, которые нужны украинской экономике", — заключил режиссер.
По итогам второго тура выборов на Украине, который прошел 21 апреля, 41-летний Владимир Зеленский одержал победу. За него проголосовало более 73% избирателей, тогда как у его соперника цифры куда скромнее — всего лишь 24,49%.
Как сообщалось, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что, несмотря на поражение, не собирается уходить из политики и будет в оппозиции к Зеленскому. Выборы в украинский парламент — Верховную раду — ожидаются осенью текущего года, а сейчас партия "Блок Петра Порошенко" имеет самую большую фракцию в нем. Партия же Владимира Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами.
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Комментарии4
Украина , Видео , В мире , Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Карен Шахназаров , Верховная Рада , НАТО
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