«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт

Выборы на Украине: Незалежная сменила шило на мыло

Порошенко проиграл выборы на Украине , но выиграл его политический курс, который остался неизменным в программе нового президента. Об этом заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " режиссер Карен Шахназаров , комментируя итоги выборов президента Украины.

"Я не вижу разницы между программами", — пояснил он, имея ввиду, что на Украине остался порошенковский политический курс.

Зеленский полностью повторил программу своего предшественника: он идет в НАТО , не собирается выполнять минские соглашения и договариваться с Донбассом.

"Единственное, что новый президент, возможно, сделает — простит артистов и разрешит им въезд на Украину, — пошутил Шахназаров. — Но под это, видимо, потребует поставки нефти".

Говоря серьезно, режиссер не испытывает радости по поводу победы Владимира Зеленского

"Для нас нет никакой альтернативы в этом смысле. Когда человек с еврейскими корнями называет Бандеру героем, это говорит о многом", — считает он.

Самое печальное Шахназаров видит в том, что люди, голосовавшие за Зеленского, голосовали за его программу, имеющую антироссийский вектор.

«Из этого мы должны понять, что у украинского общества в целом сегодня именно такое отношение к России. И у нас не должно быть никаких иллюзий.

"Поэтому не надо признавать выборы, а надо ставить вопросы о том, что Украина должна быть нейтральной, выполнять минские соглашения, дать особый статус русскому языку. Только в этом случае можно пойти на те преференции, которые нужны украинской экономике", — заключил режиссер.

По итогам второго тура выборов на Украине, который прошел 21 апреля, 41-летний Владимир Зеленский одержал победу. За него проголосовало более 73% избирателей, тогда как у его соперника цифры куда скромнее — всего лишь 24,49%.