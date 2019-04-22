Коварное очарование Зеленского: Почему не стоит ждать смены политического курса Украины

Еще до официального подведения итогов второго тура президентских выборов на Украине всем их участникам ясен победитель. Это Владимир Зеленский . Его поздравил и соперник — действующий президент Петр Порошенко . С Зеленским связывают многие надежды, однако ожидать резкой смены курса Украины не приходится

Вечером 21 апреля в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского праздновали победу.

«Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, моей жене — за силу и выдержку, спасибо родителям моей жены, нашей семье. Спасибо всей команде, экспертам, юристам, наблюдателям, кол-центру. Отдельная благодарность — Оксане и Любе, которые убирали за теми, кого я перечислил выше. Спасибо «Кварталу 95», который теперь может называться «Квартал 73». Спасибо правоохранителям и СБУ. Спасибо журналистам. Спасибо украинцам, которые сделали выбор. Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас. Пока я официально еще не президент, могу сказать как гражданин: всем странам постсоветского пространства, смотрите — все возможно», — заявил Зеленский после того, как были обнародованы результаты экзитполов.

В том, что он останется победителем и после официального подсчета голосов, сомнений ни у кого нет. Зеленского уже поздравил его соперник — действующий глава государства.

«Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзитполов — а они очевидные и дают повод сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его», — отметил президент Петр Порошенко и действительно позвонил сопернику с поздравлениями.

Сам Зеленский уже заявил о готовящихся масштабных перестановках во власти. Так, он планирует отправить в отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко и других представителей «старой команды».

Вместе с тем, связывать надежды на внезапное изменение ситуации на Украине с президентом Зеленским не стоит.

Big fat nothing

«Некоторые тут думают, что после выборов что-то будет. Ничего не будет, и это жизнь», — эту фразу приписывают ныне покойному бывшему премьер-министру и послу России на Украине Виктору Черномырдину.

Ее можно отнести и к результатам прошедших на Украине выборов.

Несмотря на победу Владимира Зеленского и обещанные кадровые перестановки, первое, с чем он столкнется на посту президента, — это недостаточно широкие полномочия для проведения всех необходимых реформ. Даже в сериале «Слуга народа», точнее, во втором его сезоне, парламент представлял для героя Зеленского — бывшего учителя, ставшего украинским президентом, Василия Голобородько — довольно сложное препятствие. В реальности дела обстоят гораздо хуже.

«Его (Зеленского. — Ред.) обещания мы услышали сегодня. Я боюсь, что с этой Радой он их не выполнит. Безусловно, он должен попытаться. Здоровые силы в парламенте, которые чувствуют свою ответственность, должны в этом помочь. Но, к сожалению, сегодня у нас коалиция коррупции боится за одно: не [пришлось бы] ответить за то, что они сделали в предыдущие пять лет», — заявил такой прожженный украинский политик, как Нестор Шуфрич.

Он в политике с девяностых годов и знает, что говорит. Примечательно, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже дал понять: сдавать свои позиции новому президенту законодательная власть не намерена.

«Без паники! Держим строй!» — написал Парубий в Facebook.

Председатель парламента на Украине — фигура традиционно беспартийная. Однако в Раду Парубий прошел по списку «Народного фронта» — партии, которая является членом правящей коалиции наравне с президентским «Блоком Петра Порошенко».

Для того чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы, Зеленский должен стать президентом и установить отсутствие правящей коалиции до 27 мая.

«Последний день полномочий Рады — 27 ноября 2019 года. Пока новые депутаты не приступают к своим обязанностям в девятом созыве, эта Верховная Рада работает… Шесть месяцев отнимаем, получаем 27 мая. Голосование (во втором туре) у нас 21 апреля. Далее — официальное установление результатов, оно происходит примерно до 1 мая. Затем, согласно закону, у нас есть 30 дней после объявления результатов до принятия присяги. Чтобы была инаугурация, нужно постановление Верховной Рады. Если Рада такое постановление не принимает, это должен сделать глава Верховной Рады. Чтобы новый президент успел объявить перевыборы, он должен вступить на свою должность до 27 мая и до 27 мая установить отсутствие коалиции, поскольку это на сегодняшний день единственное основание для досрочных выборов, и только после этого объявлять выборы», — пояснила механику процесса нардеп от «Самопомощи» Елена Сотник.

Таким образом, дата инаугурации зависит от парламента. Народные депутаты из правящей коалиции вряд ли захотят стрелять себе в ногу и досрочно лишаться полномочий. А вот превратить полгода до выборов 27 ноября в ад для Зеленского, когда он толком не сможет провести ни свое правительство через Раду, ни сделать иные кадровые перестановки, не говоря уже о принятии президентских законопроектов — вполне.

Но даже если Зеленскому удастся невозможное — заполучить лояльный для себя парламент — вряд ли он резко развернет Украину навстречу России, чего так опасались его политические оппоненты.

Украинский Нил Ушаков

Бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который долгое время позиционировал себя как прорусский и пророссийский политик, местное латвийское русское движение недолюбливало. При позиционировавшем себя как защитника русских мэре в столице Латвии было закрыто 35 школ нацменьшинств — больше, чем при остальных мэрах, вместе взятых.

«Что конкретно он сделал для русских? Бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров? Ну так это не имеет национальной окраски. Более того, бесплатного ничего нет: ежегодно, по сути, частное предприятие ООО Rīgas satiksme («Рижское сообщение») получает компенсацию от Гордумы в размере 40 миллионов евро. Ремонт школ и детских садов? Это служебные обязанности Ушакова, не имеющие никакого отношения к защите прав русских. То же самое: велодорожки, ремонт улиц. Празднование 9 мая? Оно в Риге проходит за средства Российской Федерации. На другой стороне медали мы имеем: признание вождями «Согласия» «советской оккупации», Крыма — украинским, введенный ими для членов партии запрет на георгиевские ленточки, на участие в «Бессмертном полку», на антифашистские акции, на интервью российским СМИ. Мы видим фото Ушакова на фоне танков НАТО, его рукопожатие с Джоном Маккейном и т. д. Даже самый оголтелый нацик причинит меньше вреда, чем «русский мэр Ушаков». Потому что с теми-то хоть всё ясно, а это волк в овечьей шкуре», — характеризовал Ушакова его бывший однопартиец и правозащитник Руслан Панкратов в 2017 году.

Победивший в первую очередь за счет массовой поддержки юго-востока и центра Украины Зеленский своими оппонентами, да и сторонниками рассматривается как своеобразный «украинский Ушаков»: молодой политик с европейским лоском, но без русофобии, что заставляет критиков будущего президента обвинять его в «малороссийстве» и грядущей «сдаче Украины Путину».

Но на деле все может оказаться совсем наоборот. Зеленский уже заявлял, что не видит альтернативы пути в ЕС и НАТО.

«Главная опасность в том, что он (Зеленский — Ред.) может оказаться типа хорошим. Мол, давайте объединять Украину. Сворачивание украинизации. Отказ в господдержке «ПЦУ». Закрыть «Миротворец». Поотпускать (хотя бы частично) политзаключённых. Ослабить или вообще отменить те же запреты на гастроли. Прекратить сносить памятники и переименовывать улицы. Ну это всё, вы поняли. Но при этом: Крымнаш, Донбасснаш, НАТО, ЕС, и так далее. То есть всё то же остаточнэпрощавай, но без экзальтации. Тихой сапой. И знаете что? Это сработает. Для очень, очень, очень многих ватников даже — сработает», — предупреждает глава одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

США со своей стороны уже выразили готовность сотрудничать с новым президентом.

«Трамп подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины в её признанных международных границах и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом для проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию», — гласит сообщение Белого дома США о разговоре американского президента Дональда Трампа с Зеленским.

В таких условиях ждать коренных перемен от Зеленского в украинско-российских отношениях не стоит. Понимают это и в Москве.

«Я не стал бы сейчас вчитываться в те декларации, которые звучат из его штаба. Надо дождаться результатов второго тура, когда уже придется заниматься не пропагандистскими предвыборными кампаниями, а реальным делом», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда», данном еще до дня голосования во втором туре выборов президента Украины.

Только после этого можно будет судить, по словам министра,

«как этот человек, уже в должности президента, относится к миллионам своих сограждан, которые говорят на русском, любят русский язык и культуру, хотят жить на основе своих ценностей, ценностей победителей в Великой Отечественной войне, а не ценностей возвеличивания Романа Шухевича, Степана Бандеры и прочих Петлюр».

В любом случае, ни о каком развороте Киева в сторону Москвы говорить не приходится. А это значит, что России и дальше нужно развивать украинистику, создавать аналитические центры, посвященные изучению Украины, и ни в коем случае не расслабляться, утешая себя мечтами о «пророссийском украинском президенте». Таких в истории независимой Украины не было.