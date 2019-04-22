«Изменить подход»: Зеленскому поставили ультиматум

Медведчук призвал Зеленского изменить подход Киева к Минским соглашениям

"Если господин Зеленский хочет мира, он должен изменить свой подход… чтобы минский процесс реализовывался по своим положениям и пунктам. То есть Украина шла по пути выполнения минских соглашений", — заявил Медведчук в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что вопрос о внесении изменений в минские соглашения или работу "нормандского формата" в меньшей степени зависит от позиции Зеленского.

"Если он собрался редактировать минские соглашения или "норманский формат", то тут все зависит не от него, а если быть точным, то от него будет зависеть в последнюю очередь. Поэтому перед тем, как что-то делать или говорить, надо согласовать с теми, кого он собирается включить, допустим, в тот же нормандский формат — а он уже об этом заявлял", — заявил политик.

Он также добавил, что изменение Минских соглашений зависит не столько от Зеленского, сколько от ОБСЕ , России, а потом и Украины. Медведчук также отметил, что не надо забывать об интересах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые подписывали, как первые, так и вторые минские соглашения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.