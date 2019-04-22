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Украинцы рассказали, почему голосовали за Зеленского 

News.ru 29 минут назад
Граждане Украины, отдавшие свои голоса за побеждающего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского, ждут от нового лидера перемен к лучшему.
Я голосовала за надежду. Надеюсь, Зеленский обратит внимание на маленькие пенсии ветеранов и высокие цены на продукты, — приводит газета «Известия» слова ветерана ВОВ, жительницы Украины Софии Вольской.
Она также отметила, что многие пенсионеры поверили Зеленскому, когда в ходе дебатов он встал на колени перед украинцами.
При этом украинский политолог Михаил Погребинский призвал граждан не надеяться на радикальную смену политического курса и борьбу с коррупцией. Он отметил, что какие-то изменения в стране могут произойти, но только после парламентских выборов, которые состоятся 27 октября 2019 года.
До этого времени новый президент, конечно, будет вести себя осторожнее, не столь нагло как Порошенко, — сказал эксперт, добавив, что противостояние с Россией и курс на НАТО непременно сохранятся.
Ранее News.ru писал о том, что эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский усомнился в том, что лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский, сможет радикально изменить курс страны, заданный Петром Порошенко. По его словам, Зеленский изначально не оппонировал действующему президенту, а хотел изменить лишь те направления, от которых украинцы устали.
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Комментарии
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Олег Неменский , РИСИ , НАТО , газета "Известия"
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