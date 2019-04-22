Украинцы рассказали, почему голосовали за Зеленского

Граждане Украины , отдавшие свои голоса за побеждающего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского , ждут от нового лидера перемен к лучшему.

Я голосовала за надежду. Надеюсь, Зеленский обратит внимание на маленькие пенсии ветеранов и высокие цены на продукты, — приводит газета «Известия» слова ветерана ВОВ, жительницы Украины Софии Вольской.

Она также отметила, что многие пенсионеры поверили Зеленскому, когда в ходе дебатов он встал на колени перед украинцами.

При этом украинский политолог Михаил Погребинский призвал граждан не надеяться на радикальную смену политического курса и борьбу с коррупцией. Он отметил, что какие-то изменения в стране могут произойти, но только после парламентских выборов, которые состоятся 27 октября 2019 года.

До этого времени новый президент, конечно, будет вести себя осторожнее, не столь нагло как Порошенко, — сказал эксперт, добавив, что противостояние с Россией и курс на НАТО непременно сохранятся.