Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России

"Плохо, что у нас разгорелись проблемы с Россией, и теперь нам нужно потратить время на то, чтобы эти проблемы урегулировать. Нужно понимать, что геополитически без войны, без конфликтов каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей. Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать", — заявила в понедельник Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.