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Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
"Плохо, что у нас разгорелись проблемы с Россией, и теперь нам нужно потратить время на то, чтобы эти проблемы урегулировать. Нужно понимать, что геополитически без войны, без конфликтов каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей. Это правильно относительно своих национальных интересов. Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать", — заявила в понедельник Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Украина , Видео , В мире , Надежда Савченко , Верховная Рада
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