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Савченко: новые политические силы скажут «последнее прощай» Порошенко 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что новые политические силы, которые войдут в парламент, скажут "последнее прощай" президенту Украины Петру Порошенко.
"Новая генерация политических сил, которые будут входить (в парламент — ред.), скажет последнее прощай Петру Порошенко… Политические силы, в которых также будет "Политическая платформа Надежды Савченко", — мы готовы идти не против народа, не против друг друга, кидаясь один другому под ноги ради власти, мы готовы идти в одном фарватере для того, чтобы в Украине была победа", — заявила в понедельник Савченко в эфире телеканала NewsOne.
По ее словам, первоочередные задачи, которые стоят перед властями страны — это перепись населения, аудит земель и инфраструктуры, чтобы можно было рассчитывать дальнейший курс вывода страны из кризиса.
Второй тур президентских выборов прошел на Украине в воскресенье. После обработки 20,91% протоколов ЦИК, Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,35% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,3%. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Зеленский после обнародования данных exit poll заявил, что результаты выборов свидетельствуют о том, что ему удалось объединить страну. Выборы в парламент пройдут осенью 2019 года.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.
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Украина , В мире , Антон Волошин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Игорь Корнелюк , МВД , Центризбирком России , Верховная Рада , ВГТРК
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