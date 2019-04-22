Савченко: новые политические силы скажут «последнее прощай» Порошенко

"Новая генерация политических сил, которые будут входить (в парламент — ред.), скажет последнее прощай Петру Порошенко… Политические силы, в которых также будет "Политическая платформа Надежды Савченко", — мы готовы идти не против народа, не против друг друга, кидаясь один другому под ноги ради власти, мы готовы идти в одном фарватере для того, чтобы в Украине была победа", — заявила в понедельник Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, первоочередные задачи, которые стоят перед властями страны — это перепись населения, аудит земель и инфраструктуры, чтобы можно было рассчитывать дальнейший курс вывода страны из кризиса.

Второй тур президентских выборов прошел на Украине в воскресенье. После обработки 20,91% протоколов ЦИК Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,35% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,3%. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Зеленский после обнародования данных exit poll заявил, что результаты выборов свидетельствуют о том, что ему удалось объединить страну. Выборы в парламент пройдут осенью 2019 года.