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Украинцы зауважали «вошедшего в историю» Порошенко 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Администрация действующего президента Украины Петра Порошенко призвала граждан поблагодарить главу государства за его заслуги. Соответствующее мероприятие ведомство проанонсировало на Facebook-странице.
Акция «Спасибо, Петр» пройдет в 19:00 возле здания администрации президента в Киеве.
«Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное», — сказано в описании мероприятия.
Встречей заинтересовалось более десяти тысяч человек.
«За эти пять лет моя семья впервые почувствовала гордость за президента! Ошибки были, есть и будут у всех, но ваши достижения войдут в историю навсегда!» — написала участница акции Оля Донцова.
«При вас сплотилась наиболее активная часть украинцев, которая станет силой и не допустит реванша московских влияния на дальнейшую нашу историю и будет авангардом изменений в движении к европейским ценностям и членству в НАТО», — заявил пользователь Юрий Григорьевич.
Большинство комментаторов выразили благодарность Порошенко за проведенные реформы и рассказали о гордости за него. Часть пользователей призвали участников встречи приносить плакаты с надписью «Дякую!» (Спасибо).
Ранее сообщалось, что глава государства призвал поддержать курс Украины на интеграцию с Евросоюзом и НАТО. Также стало известно о гарантиях неприкосновенности Порошенко от США.
Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. После подсчета 50 процентов бюллетеней кандидат Владимир Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.
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Комментарии6
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , ЕС , НАТО
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