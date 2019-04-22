«Опасно пророссийский»: как Зеленский выстроит отношения с Западом

Владимира Зеленского поздравляют лидеры иностранных государства, среди них — Дональд Трамп и главы нескольких европейских стран. Однако теперь главное для избранного президента Украины — выстроить отношения Киева с Западом. И нет сомнений, что они будут иными, чем у его предшественника Петра Порошенко , у которого диалог с Трампом не очень заладился. Американские СМИ пишут о Зеленском как о «пророссийском» кандидате, и ему придется сложнее, чем Порошенко завоевать доверие Запада.

В отличие от остальных европейских коллег, французский президент стоит особняком: он единственный, кто встретился с Зеленским еще до второго тура выборов, фактически поддержав его выдвижение в президенты.

В этой связи директор Фонда эффективной политики Олег Бондаренко не исключает, что Зеленский может совершить свой первый зарубежный визит именно во Францию.

Оба политика могут найти общие точки соприкосновения. Политический обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский в своей колонке напоминает об интересе Зеленского к традициям прямой демократии, что близко и Макрону. Французский президент известен тем, что инициировал «большие дебаты», смысл которых в том, чтобы граждане страны обсуждали различные вопросы политики и экономики, передавая «наказы» руководству страны.

Зеленскому будет сложнее выстраивание отношений с лидером Германии Ангелы Меркель. Она, по словам эксперта, была единственным европейским лидером, который «вложился» в Порошенко.

Благоприятным для Зеленского становится и тот факт, что в этом году именно Франция стала председателем «большой семерки» (G7) — неформального клуба ведущих индустриальных стран Запада.

Стоит отметить, что Меркель чуть позже других поздравила с победой Зеленского и заявила, что в скором времени ожидает увидеть Зеленского в Берлине и встретиться с ним. «Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины», — подчеркнула Меркель.

И Меркель, и Макрон — ключевые участники «нормандского формата», с которым предстоит взаимодействовать Зеленскому. Формат предполагает встречи президентов Украины, России, Германии и Франции для контроля над реализацией минских соглашений, в которых прописан механизм прекращения конфликта в Донбассе. И Париж, и Берлин уже подтвердили приверженность «нормандскому формату», но им придется столкнуться с видением Зеленского.

Избранный президент Украины уже заявил о необходимости присутствия западных представителей на переговорах с Россией по Донбассу. К тому же, он считает, что минский формат переговоров нуждается в реформировании.

«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат», — заявил Зеленский, а еще раньше он говорил о необходимости привлечь к подобным переговорам Великобританию и США.

Резких шагов при этом от Зеленского пока не ждут: позиции в стране пока удерживает прежняя элита и все будет зависеть от того, смогут ли лояльные избранному президенту силы получить большинство.

Независимо от того, будут ли США принимать участие в «нормандском формате», Белый дом будет главным игроком на Украине. В этой связи Зеленскому необходимо будет выстраивать отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Во время президентской кампании на Украине создавалось четкое впечатление, что Белый дом продолжает активную поддержку Порошенко.

Так, спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер в разгар предвыборной кампании принимал Порошенко на борту американского эсминца Donald Cook.

Однако глава Фонда эффективной политики Бондаренко отмечает, что серьезной поддержки Порошенко со стороны Белого дома не было, и напоминает, что Порошенко «достался Трампу как тяжкий груз от администрации Обамы ». Он также напоминает, что украинская политическая элита в разгар президентской кампании в США активно поддерживала оппонента Трампа — Хиллари Клинтон

Порошенко большой симпатии Трампа не снискал, американский президент общался с Порошенко подчеркнуто отстраненно. В ноябре 2018 года на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны во Франции, Трамп даже не удосужился пожать руку Порошенко.

Однако найти общий язык Зеленскому и Трампу будет нетрудно — оба непрофессиональные политики, и это, возможно, сблизит их. К тому же, Зеленский неоднократно бывал в США и хорошо знает эту страну, говорил в беседе с «Газетой.Ru» режиссер Марюс Вайсберг , хорошо знающий избранного украинского лидера. Однако американский истеблишмент по традиции не слишком доверяет несистемным политикам, и многое покажут первые шаги Зеленского на посту президента.

Пока же настроения в США относительно Зеленского как будущего лидера Украины формируют влиятельные СМИ:

«Зеленский заявил, что будет поддерживать прозападный курс Украины, и пообещал не отдавать какую-либо территорию в переговорах с Путиным. Но он сигнализировал о большей гибкости, чем Порошенко, в потенциальных переговорах о войне на востоке Украины, вызывая у кого-то оптимизм, а у кого-то опасения по поводу его отношений с Кремлем», — пишет о победе политика издание The Washington Post.

В свою очередь, американский профессор-политолог Александр Мотыль в статье в журнале Foreign Policy назвал Зеленского «опасно пророссийским».

Украинский обозреватель Денис Попович не согласен с такой трактовкой: «Пока Владимир Зеленский не сказал ничего такого, чтобы могло свидетельствовать о том, что внешнеполитический курс Украины претерпит резкие изменения. Движение в НАТО ЕС , в целом, сохраняется, а поздравительная реакция глав западных стран говорит о том, что Зеленского, готовы воспринимать, как человека, с которым будут налаживать контакты. Я думаю, что в ближайшей перспективе отношения между Украиной и Западом не претерпят изменений», — говорит «Газете.Ru» Попович.

При этом эксперт констатирует, что многое будет зависеть от самого Зеленского: «Будет ли он сохранять прозападный курс не на словах, а на деле, как у него будут складываться отношения с Россией и, что самое главное, как он будет решать вопрос Донбасса и Крыма. Однако я очень сомневаюсь, что Украина сделает крутой разворот с Запада на Восток — это плохо будет воспринято как внутри страны, так и за пределами Украины».