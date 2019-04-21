Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине

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Без шансов: на Украине опубликовали первые результаты экзитполов 

Рамблер + ещё 5 26 минут назад
Украинский журналист, блогер-обозреватель Юрий Касьянов опубликовал у себя на странице в Фейсбуке первые результаты, экзитполов на выходах с избирательных участков на Украине, где проходит второй тур выборов.
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До конца выборов, 20.00, их публикация официально запрещена.
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По данным Касьянова, за действующего президента Петра Порошенко проголосовало 24,2% опрошенных украинцев. За Владимира Зеленского, лидировавшего в первом туре выборов, свои голоса отдали 75,8% респондентов.
«Соня Кошкина сообщает первые "подпольные" данные: 75.8 на 24.2», — написал Касьянов.
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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