Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине

Украинский журналист, блогер-обозреватель Юрий Касьянов опубликовал у себя на странице в Фейсбуке первые результаты, экзитполов на выходах с избирательных участков на Украине, где проходит второй тур выборов.
До конца выборов, 20.00, их публикация официально запрещена.
По данным Касьянова, за действующего президента Петра Порошенко проголосовало 24,2% опрошенных украинцев. За Владимира Зеленского, лидировавшего в первом туре выборов, свои голоса отдали 75,8% респондентов.
«Соня Кошкина сообщает первые "подпольные" данные: 75.8 на 24.2», — написал Касьянов.