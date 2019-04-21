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НТВ показал тайные владения Зеленского 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Как отмечается, его имение якобы находится в закрытом коттеджном поселке Маеток.
В материале говорится, что территория поделена не сколько зон: Италия, Франция, Испания, Греция. Зеленский проживает в зоне Испания: его резиденция хорошо охраняется, внутри дежурит наряд полиции. Журналисты НТВ утверждают, что в этом же поселке живет команда Зеленского.
Подчеркивается, что оппонент Зеленского Петр Порошенко тоже любит эту страну, и имеет виллу в настоящей Испании.
Ранее сообщалось, что Femen напали на Зеленского на пути к избирательном участку.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.
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Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , НТВ
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