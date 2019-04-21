НТВ показал тайные владения Зеленского

Как отмечается, его имение якобы находится в закрытом коттеджном поселке Маеток.

В материале говорится, что территория поделена не сколько зон: Италия, Франция, Испания, Греция. Зеленский проживает в зоне Испания: его резиденция хорошо охраняется, внутри дежурит наряд полиции. Журналисты НТВ утверждают, что в этом же поселке живет команда Зеленского.

Подчеркивается, что оппонент Зеленского Петр Порошенко тоже любит эту страну, и имеет виллу в настоящей Испании.

Ранее сообщалось, что Femen напали на Зеленского на пути к избирательном участку.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.