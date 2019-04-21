Femen напали на Зеленского на пути к избирательном участку

«112 Украина». На пути к избирательному участку на кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского напала голая активистка Femen. Об этом сообщает

По данным издания, обнаженная участница Femen подкараулила Зеленского у участка. Встретив его, она начала кричать разные лозунги.

«Хватит насиловать страну», — говорила девушка.

Кроме того, она также повторяла выражение про «кота в мешке».

Ранее Зеленский сравнил себя с «котом в мешке».