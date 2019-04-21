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Femen напали на Зеленского на пути к избирательном участку 

Газета.Ru + ещё 1 7 минут назад
Фото: Reuters
На пути к избирательному участку на кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского напала голая активистка Femen. Об этом сообщает «112 Украина».
По данным издания, обнаженная участница Femen подкараулила Зеленского у участка. Встретив его, она начала кричать разные лозунги.
«Хватит насиловать страну», — говорила девушка.
Кроме того, она также повторяла выражение про «кота в мешке».
Ранее Зеленский сравнил себя с «котом в мешке».
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.
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