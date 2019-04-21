Смерть омрачила выборы президента на Украине

На Украине пенсионер умер сразу после голосования на выборах президента

В Тернопольской области пенсионер 75 лет умер на избирательном участке. Инцидент произошел в районном центре Козовая. Там находится школа искусств. Происшествие случилось примерно после 10 часов.

До смерти мужчина успел получить бюллетень и проголосовать на выборах президента Украины . Ему стало плохо после того, как он вышел из кабинки. Сотрудник полиции, следящий за контролем на участке, оказывал пенсионеру домедицинскую помощь.

После прибытия скорой помощи над мужчиной провели реанимационные мероприятия. Но вернуть пенсионера к жизни не удалось, пишет ИА «Пресс-центр».

Напомним, что ранее «ФедералПресс» писал про первое уголовное дело, заведенное из-за нарушений во время президентских выборов Украины. Так, в поселке Лебединское не открылся избирательный пункт, поэтому его жители не могут проголосовать.