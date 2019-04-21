Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Там бомба». Пьяный избиратель в Днепропетровской области неудачно пошутил и проголосовал 

Украина.ру + ещё 2 22 минуты назад
Активисты отмечают, что мужчина пришел на участок около 8:30 и стал отпускать неуместные шутки. Затем он взял бюллетень, зашел в кабинку для голосования и сделал свой выбор на одном из двух кандидатов.
«На выходе из кабинки демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка», — говорится в сообщении.
Повторное голосование на выборах президента Украины началось в 8.00 21 апреля. Во второй тур украинских выборов вышли действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский.
Последние новости
Расстрельный список. Кто первым пострадает при смене власти на Украине Медведчук вывел Порошенко на чистую воду Какие российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд принял решение по снятию Зеленского с выборов509
В чем Москва обвинила Белоруссию13
Сын Табакова высказался об уходе из «Табакерки»17
Опасная внешняя политика: США игнорируют Россию4
160 погибших: трагедия на Шри-Ланке в Пасху24
Видео
В чем Москва обвинила Белоруссию
В мире Политика
Вице-спикер Рады с разбега упала на колени во время дебатов
В мире Украина
Появились новые детали о здоровье Быкова
Общество
На Украине зафиксированы первые нарушения на выборах
В мире Украина
Есть что скрывать? Жена Зеленского в «черном списке»
Украина В мире
В Европе захотели отказаться от санкций против РФ
В мире
Синоптики пообещали москвичам аномальное тепло
Погода Новости Москвы
«Зря страдают, особенно в России»
В мире СНГ
Газмановы неприятно удивили отца Децла
Шоу-бизнес
Пугачевой припомнили слова про «королеву всех плебеев»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение