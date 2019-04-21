«Там бомба». Пьяный избиратель в Днепропетровской области неудачно пошутил и проголосовал

Активисты отмечают, что мужчина пришел на участок около 8:30 и стал отпускать неуместные шутки. Затем он взял бюллетень, зашел в кабинку для голосования и сделал свой выбор на одном из двух кандидатов.

«На выходе из кабинки демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка», — говорится в сообщении.