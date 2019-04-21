Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

В субботу на украинских сайтах и в соцсетях стали распространяться скриншоты и ссылки на публикацию Зеленской в Facebook с репостом сообщения канала "Life Новости", где предлагалось вознаграждение за информацию о передвижении украинских военных. Позже скандальный сайт "Миротворец" занес Зеленскую в свою базу как "информатора незаконных вооруженных формирований". Жена Зеленского заявила, что не помнит, чье сообщение она репостила в Facebook в 2014 году, из-за чего ее внесли в базу данных скандального сайта "Миротворец".

"Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской. Мне очень хорошо понятны ваши чувства и эмоции. Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора, в том числе с экранов 1+1 и со сцены "95 квартала", в адрес моей семьи. Надеюсь, Вы не имеете отношения к этому, но сейчас вам будет легче понять меня и то, что я испытывала последние пять лет. К сожалению, в отличие от Вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и "публичные опровержения" ни от 1+1, ни от "Квартала", — написала Юлия Порошенко на своей странице в Facebook.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.