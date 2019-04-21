Суд не увидел нарушения в призыве Зеленского покупать билеты на дебаты

РИА НОВОСТИ. СУД В КИЕВЕ СЧЕЛ, ЧТО ПРИЗЫВЫ ЗЕЛЕНСКОГО ПРИОБРЕТАТЬ БИЛЕТЫ НА ДЕБАТЫ НА СТАДИОНЕ НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ» — РЕШЕНИЕ