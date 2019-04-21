Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко не имеет отношения к судебному иску о снятии актёра Владимира Зеленского с выборов менее чем за сутки до открытия участков для голосования. Об этом заявил представитель действующего главы государства Олег Медведев.
Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов, — приводит слова Медведева сайт «Громадське ТВ».
В свою очередь, представитель Центральной избирательной комиссии Украины заявил, что требование об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты не может быть удовлетворено судом и выполнено ведомством.
Как писал News.ru, директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал иск об отмене регистрации лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского «фестивальной демократией», царящей в стране.