Штаб Порошенко открестился от иска против Зеленского

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко не имеет отношения к судебному иску о снятии актёра Владимира Зеленского с выборов менее чем за сутки до открытия участков для голосования. Об этом заявил представитель действующего главы государства Олег Медведев.

Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов, — приводит слова Медведева сайт «Громадське ТВ».

В свою очередь, представитель Центральной избирательной комиссии Украины заявил, что требование об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты не может быть удовлетворено судом и выполнено ведомством.