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Порошенко в день тишины заявил о своей победе 

РИА Новости + ещё 5 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах. Выступление транслировал канал "Прямой".
"Единственное исключение: кто сначала идет на службу (в церковь — Прим. ред.) — идите на службу, помолитесь, освятите вербу, а потом с божьего благословения идите строить Украину", — заявил Порошенко.
Во время выступления он также признался в любви своей жене и заявил о предстоящей победе.
"Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет — пять лет наших побед", — сказал он.
Порошенко отметил, что в день тишины политическая агитация запрещена.
"Я ни за кого не агитирую. Знаете почему? Вы и так все знаете", — сказал он со сцены.
После его выступления на экранах сцены появилась надпись "Выбираем достоинство".
Второй тур президентских выборов на Украине, в котором участвуют Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, пройдет 21 апреля.
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Украина , В мире , Петр Порошенко
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