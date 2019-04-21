Порошенко в день тишины заявил о своей победе

Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах. Выступление транслировал канал "Прямой".

"Единственное исключение: кто сначала идет на службу (в церковь — Прим. ред.) — идите на службу, помолитесь, освятите вербу, а потом с божьего благословения идите строить Украину", — заявил Порошенко.

Во время выступления он также признался в любви своей жене и заявил о предстоящей победе.

"Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет — пять лет наших побед", — сказал он.

Порошенко отметил, что в день тишины политическая агитация запрещена.

"Я ни за кого не агитирую. Знаете почему? Вы и так все знаете", — сказал он со сцены.

После его выступления на экранах сцены появилась надпись "Выбираем достоинство".

Второй тур президентских выборов на Украине, в котором участвуют Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, пройдет 21 апреля.