Жена Зеленского отреагировала на включение в «Миротворец»

Владимира Зеленского Супруга кандидата в президенты Украины Елена объяснила репост сообщения канала "Life Новости" на своей странице в фейсбуке в 2014 году, в котором предлагается премия в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных. Об этом сообщает "Украинская правда".

По ее словам, на тот момент она "не знала всех технических особенностей Facebook".

"Чей пост я репостила, уже не вспомню. Кого-то из друзей … Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя", — написала Елена Зеленская.

Она также призвала посмотреть ее страницу в соцсети и увидеть, что она репостила, о чем писала и размышляла тогда.

Ранее сообщалось, что Зеленская попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".

Она была признана "информатором незаконных вооруженных формирований".