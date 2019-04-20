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Жена Зеленского отреагировала на включение в «Миротворец» 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена объяснила репост сообщения канала "Life Новости" на своей странице в фейсбуке в 2014 году, в котором предлагается премия в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных. Об этом сообщает "Украинская правда".
По ее словам, на тот момент она "не знала всех технических особенностей Facebook".
"Чей пост я репостила, уже не вспомню. Кого-то из друзей … Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя", — написала Елена Зеленская.
Она также призвала посмотреть ее страницу в соцсети и увидеть, что она репостила, о чем писала и размышляла тогда.
Ранее сообщалось, что Зеленская попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".
Она была признана "информатором незаконных вооруженных формирований".
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Украина , В мире , Елена Зеленская , Владимир Зеленский
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