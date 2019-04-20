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Жена Зеленского попала в базу сайта «Миротворец» 

РИА Новости + ещё 7 52 минуты назад
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", — говорится в сообщении на сайте.
На сайте приводятся ссылки на публикацию Зеленской в соцсети, где она сделала репост сообщения канала "Life Новости", в котором предлагается премия в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных. Также на сайте приводятся скриншоты, на которых Владимир Зеленский подтверждает, что Елена является его женой.
Кроме того сообщается, что Елена Зеленская является конечным бенефициаром ООО "Студия Квартал — 95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S. R. L. (Италия).
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Второй тур президентских выборов на Украине, в котором участвуют Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, пройдет 21 апреля.
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Украина , Видео , В мире , Елена Зеленская , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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