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Жена Зеленского попала в базу данных «Миротворца» 

Рамблер + ещё 10 10 минут назад
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена фигурирует в базе данных сайта «Миротворец» в качестве «информатора незаконных вооруженных формирований», сообщает РИА Новости.
На сайте она упоминается как информатор боевиков НВФ.
В качестве иллюстрации к этому сообщению приводятся ссылки на публикацию Зеленской в соцсети. Это репост публикации канала "Life Новости", где упоминается о премии в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных.
Далее на сайте приводятся скриншоты, где Владимир Зеленский подтверждает, что Елена является его женой.
Здесь также упоминается о том, что Зеленская является конечным бенефициаром ООО "Студия Квартал — 95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S. R. L. (Италия).
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости
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