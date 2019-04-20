Жена Зеленского попала в базу данных «Миротворца»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена фигурирует в базе данных сайта «Миротворец» в качестве «информатора незаконных вооруженных формирований», сообщает РИА Новости.

На сайте она упоминается как информатор боевиков НВФ.

В качестве иллюстрации к этому сообщению приводятся ссылки на публикацию Зеленской в соцсети. Это репост публикации канала "Life Новости", где упоминается о премии в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных.

Далее на сайте приводятся скриншоты, где Владимир Зеленский подтверждает, что Елена является его женой.

Здесь также упоминается о том, что Зеленская является конечным бенефициаром ООО "Студия Квартал — 95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S. R. L. (Италия).