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Скромница, кандидат наук, американка. Кем были первые леди Украины 

Украина.ру 34 минуты назад
Фото: Facebook/Виталий Кличко
За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина, гласит известная мудрость. Издание Украина.ру вспоминает, кем были и чем запомнились первые леди Украины за время её независимости — с 1991 года

Антонина Кравчук: Скромно и в тени мужа

Жена Леонида Макаровича нечасто появлялась на публике, практически не давала интервью и не ездила с мужем в зарубежные поездки. Знали о ней мало, многие украинцы попросту ни разу её не видели.
Известно, что Антонина Кравчук росла без отца, рано потеряла мать. Воспитывала её старшая сестра. С Леонидом познакомилась на первом курсе университета. Как вспоминала Антонина, будущий муж не сразу произвёл на неё сильное впечатление: «Выделился, стал неформальным лидером он позже. Интересный, обаятельный — тут уж нельзя было не обратить внимания».
Пока Леонид двигался к президентству, его жена выбрала карьеру преподавателя и ученого, вместе с мужем воспитывала сына.
«Когда Леонид стал президентом, я получила статус первой леди. Хотела того или нет. Я сразу поняла: все, что с этим связано, — не для меня, не мое дело. Каждый должен делать то, что умеет, что ему предначертано», — признавалась Антонина Кравчук.
© viva.ua
А её муж заявлял: «Моя жена — самодостаточный человек с прекрасным самоконтролем. К своей роли в государстве она относилась очень ответственно, наверное, даже больше, чем я к себе. И все свои шаги измеряла именно этой огромной ответственностью».

Людмила Кучма: Волевая женщина и «билет» для Леонида Даниловича

Жена Леонида Даниловича была влиятельной публичной фигурой в социальной, спортивной и даже политической жизни Украины. Говорили, что она оказывает огромное влияние на мужа. Примечательно, что на Украине считали: «путевку в жизнь» Кучме дал приёмный отец Людмилы.
У Людмилы Кучмы был имидж жесткой, волевой женщины. Но, по словам её дочери Елены, Людмила была «очень отзывчива к просьбам и излишне доверчива».
С Леонидом Даниловичем Людмила познакомилась в колхозе. Туда молодых специалистов отправили на прополку.
«Это была любовь с первого взгляда. Я поехал руководителем коллектива, а она была в моем подчинении. Стояла жара за 30, Люда вся обгорела, и я выручил, помог ей прополоть до конца рядок», — вспоминал Кучма.
Через три года после свадьбы, в 1970-м, родилась единственная дочь супругов Елена. Сегодня она жена украинского миллиардера Виктора Пинчука.
Людмила Кучма проработала 30 лет на заводе, а став первой леди, начала активную общественную деятельность. Отмечена многочисленными медалями и званиями.
Много говорили и об элегантном стиле Людмилы Кучмы и её манере держаться на публике: спокойно, уверенно и доброжелательно.

Екатерина Ющенко: Скандальная и стильная

Жена Виктора Андреевича родилась в Чикаго, в семье бывших украинских остарбайтеров. Они уехали в США из Германии после окончания Второй мировой. Кэтрин-Клэр («американское» имя Екатерины Ющенко) с детства интересовалась своими корнями. Получила высшее образование в области международной экономики. Работала в Белом доме, Министерстве финансов США и американском Конгрессе.
«Она была экстраординарно целеустремленной и энергичной», — говорил конгрессмен Кристофер Кокс, знавший будущую жену Ющенко по работе в Белом доме.
В 1993-м Екатерина приехала в Киев работать в украинском представительстве крупной американской компании. В том же году познакомилась с будущим мужем, на тот момент — главой Национального банка Виктором Ющенко. Через пять лет они поженились, а после избрания мужа третьим президентом Украины Екатерина Ющенко приняла украинское гражданство. У пары трое детей.
На Украине Екатерина Михайловна Ющенко запомнилась не только американским акцентом и раскрепощенной манерой общения. Её часто критиковали, а во времена позднего Ющенко-президента открыто обвиняли в финансовых и политических махинациях.
Нашумела история с «Больницей будущего»: деньги на масштабный проект собирали всем миром, однако позднее появились мнения, что взносы олигархов в Фонд Катерины Ющенко были взятками для президента Виктора Ющенко. По факту за 10 лет Фонд построил только фундамент больницы.
В светском мире Екатерина была известна как человек образованный, с хорошим чувством стиля, выступала за поддержку украинской культуры.
Людмила Янукович: Леди из народа и яркий оратор
Жена Виктора Фёдоровича родилась в Енакиево Донецкой области. Будущую первую леди воспитывали мама (инвалид первой группы), бабушка и дедушка. С Виктором она познакомилась на заводе в 1969 году. Через два года они поженились, а в 1997-м решили повенчаться.
Общественную деятельность Людмила Янукович начала задолго до того, как стала первой леди.
В статусе жены президента часто посещала культурные акции, выставки, ходить в театр и на балет. Но на светских раутах с Януковичем не появлялась, не сопровождала его в заграничных визитах.

Виктор Янукович с супругой Людмилой

Жена Виктора Фёдоровича родилась в Енакиево Донецкой области. Будущую первую леди воспитывали мама (инвалид первой группы), бабушка и дедушка. С Виктором она познакомилась на заводе в 1969 году. Через два года они поженились, а в 1997-м решили повенчаться.
Общественную деятельность Людмила Янукович начала задолго до того, как стала первой леди.
В статусе жены президента часто посещала культурные акции, выставки, ходить в театр и на балет. Но на светских раутах с Януковичем не появлялась, не сопровождала его в заграничных визитах.

Порошенко: Хранительница семейного очага и тренер по фитнесу

Жена президента Порошенко — врач-кардиолог по профессии, кандидат медицинских наук. Однако вместо научной карьеры Марина выбрала семью: у них с Петром Алексеевичем — четверо детей. Первый сын появился на свет, когда Порошенко служил в армии.
пресс-служба президента Украины
Марина Порошенко возглавляет Благотворительный фонд Петра Порошенко. Став первой леди, начала вести телепрограмму о «народном фитнесе» — «В ритме спорта» на канале олигарха Рината Ахметова.
12 ноября 2016 года Марина Порошенко получила награду Всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия» в категории «Знаковая фигура». 19 января 2018 года назначена председателем Украинского культурного фонда.
Порошенко также запомнилась скандалом из-за фотосессии, сделанной для одного из модных журналов, которую провела в разгар войны в Донбассе в августе 2014 года.
«Я пыталась показать лицо Украины, чтобы все видели, что мы нормальные люди. Мы поддерживаем нашу Украину», — сказала Марина Порошенко, заверив, что часть денег журнал направил на нужды армии.
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Украина , Статьи , Ринат Ахметов , Виктор Ющенко , Виктор Янукович , Кристофер Кокс , Петр Порошенко , Виктор Пинчук , Казначейство США , РИА Новости
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