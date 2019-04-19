«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт

«Вырыл себе политическую могилу»: Порошенко назвали «отцом лжи» после дебатов

Вопросов — много, ответов — ноль. Во время дебатов Порошенко и Зеленский не ответили ни на один из вопросов друг друга. Игнор одного из них грозит президенту «политической могилой». Об этом «360» заявил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

«Петр Порошенко выступил, как отец лжи. Потому что все, что бы он не говорил, это были явные ложь и лицемерие. На этом фоне Владимир Зеленский, который эксплуатировал в основном эмоции, эмоциональные мотивы, выглядел, конечно, привлекательнее. В общем, как писали Ильф и Петров, победила молодость», — рассказал Мухин.

Как считает политолог, после дебатов у Зеленского в кармане президентство.

Эксперт также обратил внимание на недостатки во время общения оппонентов.

«И у Порошенко, и у Зеленского был один недостаток. Они оба не отвечали ни на один из поставленных оппонентами вопрос», — отметил Мухин.

Кроме того, политолог выбрал самый яркий вопрос Зеленского. Актер поинтересовался у Порошенко, почему президент с 1998-го занимал государственные посты и работал депутатом. Ведь украинский лидер в 1997 году стал собственником кондитерской фабрики Roshen . Порошенко решил совместить политическую карьеру и превращение в бизнесмена-олихарха, что запрещено. Однако президент не ответил на этот вопрос.

«Вот не ответив на этот вопрос, Порошенко вырыл себе политическую могилу», — добавил Мухин.

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля. На это мероприятие тысячи украинцев купили билеты. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.