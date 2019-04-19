«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вырыл себе политическую могилу»: Порошенко назвали «отцом лжи» после дебатов 

360tv.ru 25 минут назад
Вопросов — много, ответов — ноль. Во время дебатов Порошенко и Зеленский не ответили ни на один из вопросов друг друга. Игнор одного из них грозит президенту «политической могилой». Об этом «360» заявил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Петр Порошенко выступил, как отец лжи. Потому что все, что бы он не говорил, это были явные ложь и лицемерие. На этом фоне Владимир Зеленский, который эксплуатировал в основном эмоции, эмоциональные мотивы, выглядел, конечно, привлекательнее. В общем, как писали Ильф и Петров, победила молодость», — рассказал Мухин.
Как считает политолог, после дебатов у Зеленского в кармане президентство.
Эксперт также обратил внимание на недостатки во время общения оппонентов.
«И у Порошенко, и у Зеленского был один недостаток. Они оба не отвечали ни на один из поставленных оппонентами вопрос», — отметил Мухин.
Кроме того, политолог выбрал самый яркий вопрос Зеленского. Актер поинтересовался у Порошенко, почему президент с 1998-го занимал государственные посты и работал депутатом. Ведь украинский лидер в 1997 году стал собственником кондитерской фабрики Roshen. Порошенко решил совместить политическую карьеру и превращение в бизнесмена-олихарха, что запрещено. Однако президент не ответил на этот вопрос.
«Вот не ответив на этот вопрос, Порошенко вырыл себе политическую могилу», — добавил Мухин.
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля. На это мероприятие тысячи украинцев купили билеты. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.
360tv.ru: последние новости
Украинский политолог обрушился с критикой на команду Зеленского «Использует последние часы»: в Госдуме прокомментировали выступление Порошенко на Майдане Националисты поддержали Порошенко на марше в Киеве
Комментарии4
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Мухин , Рошен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Порошенко приготовили к худшему13
Что происходит? Зеленский и Порошенко встали на колени334
Грязное бельё: сын умершей Цывиной поразил признанием7
Диагноз Быкову: жена писателя сделала заявление12
«Вы пытались выставить Украину проституткой»82
Видео
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт
Украина В мире
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение