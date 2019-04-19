Дебаты в Киеве: Порошенко нарушил регламент

В Киеве начались дебаты кандидатов на пост президента Украины

Действующий президент страны Петр Порошенко нарушил регламент проведения дебатов и вместо того, чтобы оставаться на своей сцене, сразу прошел на сцену к своему сопернику Владимиру Зеленскому

Кандидаты пожали друг другу руки и обнялись, после чего Зеленский заявил, что чувствует себя на стадионе «Олимпийский» Святославом Вакарчуком — солистом группы «Океан Эльзи».

Зеленский выступает первым. Он признался, что в 2014 году голосовал за Петра Порошенко, но ошибся.

«Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Первый Порошенко кричит "Путин, я тебе покажу!", а второй тихо передает приветы в Москву через Медведчука», — сказал он.

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко и простым человеком, который пришел разрушить систему. Петр Порошенко в своей речи делает упор на противостояние с Россией, в котором Украине требуется мужество, сила и международный опыт.

«Как кандидат в президенты собирается получить международную коалицию, которую мы строили год за годом? Если у него нет ответов на эти вопросы, это слабый кандидат», — уверен Порошенко.

Петр Порошенко в своей речи делает упор на противостояние с Россией, в котором Украине требуется мужество, сила и международный опыт.